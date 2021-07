Orwell, Steve Jobs e il calcio anni ’70: a Ronchi partono gli incontri culturali di “Puri contorni”

MASSA – Una serie di incontri su temi di attualità, sport e cultura con ospiti e moderatori d’eccezione si terrà a partire da stasera, 7 luglio, nei primi tre mercoledì del mese, poi l’11 e il 18 agosto presso la piazzetta Calamandrei di Ronchi. L’iniziativa, dal titolo “Puri contorni” da uno scritto di Giovanni Pascoli su Massa, è stata proposta dall’associazione culturale Il Sole. A presentarla in conferenza stampa a Palazzo Civico è stata l’assessore alla Cultura Nadia Marnica insieme al consigliere di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese e alla presidente della Commissione Cultura Sara Tognini.

“Tra informazione e manipolazione sociale” è il tema su cui si dibatterà nella serata inaugurale, stasera, mercoledì 7 luglio alle ore 21. Ospite dell’incontro è Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità che sarà intervistato da Alessandro Amorese.

Mercoledì 14 luglio si terrà la presentazione della graphic novel “1984” di George Orwell con ospite il saggista, scrittore e filosofo Stefano Zercchi.

Mercoledì 21 luglio è in programma il dibattito su “Il calcio degli Anni ‘70” con lo scrittore Stefano Radice e i giornalisti sportivi Matteo Fontana e Filippo Grassia

L’11 agosto è in programma un incontro con il giornalista Michele Cucuzza per la presentazione del libro sul Signor Apple Steve Jobs.

Mercoledì 18 agosto si torna in qualche modo a parlare di calcio con un evento dedicato a Paolo Rossi e a quei “Ragazzi dell’82” che regalarono all’Italia il mondiale di allora giocato in Spagna.