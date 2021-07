Dal 7 all’11 luglio, grandi temi e appuntamenti al PreMeeting Loano

Dal lungomare di Loano al web. Dal vivo e online. È la formula con cui si svolge il PreMeeting Loano (7-11 luglio), organizzato dal Centro Culturale Cara Beltà in collaborazione con il Meeting per l’amicizia fra i popoli, che quest’anno giunge alla sesta edizione. Ospiti illustri, serate culturali e dibattiti di attualità per mettere a fuoco quello che sarà il tema della kermesse che si svolgerà a Rimini dal 20 al 25 agosto: “Il coraggio di dire ‘io’”.

Con questo titolo, tratto da una citazione del filosofo Søren Kierkegaard, si vuole «porre l’attenzione sulla libertà dell’uomo e sulla sua vocazione a contribuire alla costruzione di un mondo più umano», spiegano gli organizzatori del Meeting di Rimini, in un «periodo storico difficile e tormentato».

Non a caso l’incontro di apertura, mercoledì 7 luglio alle 18.30, ha come titolo proprio “Il coraggio di dire ‘io’”: sul palco il presidente della Fondazione Meeting di Rimini, Bernhard Scholz, insieme ad Emilia Guarnieri, docente e già presidente della Fondazione Meeting di Rimini, e a Giovanni Toti, presidente Regione Liguria.

Giovedì 8 luglio alle 18.30 appuntamento dedicato a “Il grido del rock”, con la partecipazione di Paolo Vites, giornalista e critico musicale, e Walter Muto, musicista. Alle 21, invece, l’incontro con la scrittrice e regista Elisa Fuksas, dal titolo “Ama e fai quello che vuoi”.

La kermesse continua venerdì 9 luglio alle 18.30: sul tema “Educazione: il coraggio di dire ‘io’”, si confronteranno don Pierluigi Banna, educatore, ed Eraldo Affinati, scrittore ed insegnante. Alle 21 la serata “C’è speranza?”, in cui dialogheranno don Julián Carrón, presidente della Fraternità di CL, e Costantino Esposito, ordinario di Storia della filosofia e Storia della metafisica presso l’Università di Bari.

Sabato 10 luglio alle 18.30, l’insegnante e scrittore Francesco Fadigati terrà una “Conversazione su Dante”. A seguire, alle 21, l’incontro “L’uomo davanti alle sfide dello sport”: sul palco Claudio Marchisio, calciatore e giornalista sportivo, e Fabio Incorvaia, campione del mondo di moto d’acqua.

Domenica 11 luglio, alle 17.45, “Flash Meet”: 45 minuti con don Marco Pozza, sacerdote e scrittore. Infine l’incontro conclusivo, alle 18.30, che sul tema “Italia: i numeri della ricostruzione” vedrà dialogare Mattia Noberasco, imprenditore, Giorgio Vittadini, presidente Fondazione Sussidiarietà, il giornalista Enrico Castelli, il presidente Istat Giancarlo Blangiardo e (in collegamento video) il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.

Gli eventi si potranno seguire dal vivo (con ingressi limitati, prenotando al 329 210 6016) e in streaming su www.carabelta.it.

Per incontrare «la testimonianza di persone che possano comunicare la propria esperienza e il proprio modo di affrontare la realtà nei vari ambiti in cui si dipana la vita umana», affermano gli organizzatori del Meeting: «Nella politica, nella ricerca scientifica, nell’economia, nell’educazione, nell’arte, nell’assistenza sanitaria, ovunque».