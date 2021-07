Successo per il “Lunigiana Cinema Festival”, ecco tutti i cortometraggi premiati

Motivazione: Convinti di parlarlo, siamo in realtà “parlati” dal linguaggio, istante dopo istante, vita dopo vita. Non v’è nulla di naturale in esso: è, all’opposto, il prodotto di un lungo corso storico e culturale. Può un’interrogazione profonda, radicale sulle singole parole, sul loro senso ultimo, aiutarci a intuire il vero, reale bene dell’Uomo, tutt’ora distorto da megafoni ideologici o, comunque, adempiuto solo in minima parte? Di perché in perché, l’assillo di una bimba verso la propria mamma ci incoraggia a rispondere «sì» e, forse, addirittura a risalire più su, sempre più su, fino alla domanda cruciale, nascosta sotto ogni altra: «Perché il Male?».

Menzione speciale per i diritti umani a Giusto il tempo per una sigaretta di Valentina Casadei

Motivazione: Una “fiaba” urbana, scettica tuttavia non rassegnata, sugli invisibili soprusi quotidiani; su come gli individui siano spesso costretti ad assumersi non solo il peso della responsabilità delle proprie scelte ma, ingiustamente, anche di quelle altrui. Dettaglio su dettaglio, la disavventura del protagonista e del suo fratellino pare, poi, trasformarsi impercettibilmente in una metafora dell’Occidente i cui figli raccolgono i frutti della passata condotta dei padri: prede, all’occasione, di passioni e miraggi, ahinoi sordi quando, con occhi pesti, si bussa alla loro porta. Tuttavia, pure sul fondo dell’abisso non si è mai davvero soli. E la regista ce lo ricorda con un mite sorriso.

Miglior corto tema libero: INVERNO di Giulio Mastromauro

“Tutto quello che vuoi, fa’, Tempo dal piè leggero, / al vasto universo e alle cose sue dolci che appassiscono; / Ma un crimine molto più nero ti vieto: del mio amore / la bella fronte non incidere con le tue ore”. La supplica di Shakespeare al Tempo rivive a suo modo nel breve lavoro di Mastromauro il cui ricordo volge, però, alla madre, scomparsa giovane. «Piangetela, se volete» sussurra il regista «ma non

compiangetela… perché ha avuto la grazia, inaccettabile dalla logica umana, di

scendere dalla giostra mentre per noi il giro continua, inutile e feroce». La lezione del cinema di Citto Maselli e Tonino Zangardi non è passata invano e la scenografia di Marta Morandini spicca per una cura non comune.