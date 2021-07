E’ morta Raffaela Carrà, regina della televisione e icona pop

FUORI PROVINCIA – “Raffaella ci ha lasciati. E’ andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”. Con queste parole Sergio Iapino dà l’annuncio della scomparsa di Raffaella Carrà. Regina della televisione italiana, artista pop internazionale, cantante, ballerina, presentatrice e autrice, se n’è andata a 78 anni dopo una breve malattia.

Nata al Bologna nel 1943, già negli anni Cinquanta entrò nel mondo del cinema in varie produzioni italiane e statunitensi. Ma è a partire dalla fine del decennio successivo, grazie al piccolo schermo, che Raffaella Carrà si impose al grande pubblico. Da Canzonissima in poi, intraprese una carriera sfolgorante che la impose come icona pop anche al di fuori dei confini nazionali ed in particolare in Spagna. Negli anni Ottanta condusse Fantastico, Pronto Raffaella, Buonasera Raffaella, Domenica in sui canali della Rai. Passata alla Fininvest di Silvio Berlusconi, propose il Raffaella Carrà Show. Dopo un periodo in Spagna, tornò negli anni Novanta al grande successo televisivo con Carràmba! Che sorpresa e infine, nei primi anni Duemila, disse sì al Festival di Sanremo che aveva qualche anno prima rifiutato. Negli ultimi anni aveva partecipato da giudice al talent The voice of Italy.

E’ deceduta a Roma nel primo pomeriggio di oggi.