CARRARA – Strumenti musicali e corde vocali “caldi” per la seconda edizione di “Armonie dai balconi” l’evento organizzato dal Comune di Carrara – Settore Commercio, in collaborazione con Confcommercio ed Extrapalco di Maurizio Borghetti, su un’idea lanciata nel 2020 da Nadia Cavazzini, vicepresidente provinciale di Confcommercio. I balconi del centro città si accenderanno dalle 21.15, tutti i venerdì e sabato di luglio (a esclusione del 29 e 31 luglio) e ad agosto, venerdì 6 e sabato 7. Anche per questa estate, a fare da palcoscenico saranno i balconi e i loggiati della città che ospiteranno performance tutte dedicate al canto lirico, un’arte che ha una lunga e prestigiosa tradizione nella nostra città. Ogni serata, quattro artisti si avvicenderanno sui balconi con performance di circa 15 minuti, che coinvolgeranno tutta la città: piazza Alberica, piazza delle Erbe, piazza Accademia, via Verdi, Via Roma e via VII Luglio. Il belcanto dunque riempirà i vicoli e le strade del centro storico, e sarà accompagnato da giochi di luce, proiezioni e illuminazioni che renderanno ancora più suggestive le performance.

«Armonie dai balconi è un’iniziativa meravigliosa, capace di creare un’atmosfera davvero suggestiva ed emozionante, e non posso fare a meno di ringraziare tutti coloro che hanno speso le loro energie per la realizzazione di una manifestazione che mi piace considerare un vero e proprio fiore all’occhiello per il nostro territorio» ha commentato l’assessore al Commercio Daniele Del Nero. «Dopo la prima edizione, nata dalle esigenze imposte con le restrizioni dell’emergenza sanitaria e rivelatasi un successo inaspettato, stiamo lavorando per dare identità, continuità e riconoscibilità a questa manifestazione in modo che diventi un appuntamento fisso delle estati carraresi, per i cittadini e non solo» ha aggiunto la presidente della commissione Commercio Marzia Paita.

«Ho accolto l’invito a collaborare a questo evento come una sfida: mi è piaciuta l’idea di usare degli spazi naturali. “Armonie dai Balconi” valorizza il genius loci in una città, quella di Carrara che ha una lunga e consolidata tradizione lirica. E’ stato un piacere e ringrazio tutti i 18 artisti che hanno raccolto con me questa non semplice sfida» ha dichiarato Veio Torcigliani direttore artistico dell’evento per Extrapalco. «Questo evento è possibile grazie alla disponibilità dei carraresi che ci hanno aperto e riaperto le porte delle loro case. Una disponibilità non scontata dopo una emergenza sanitaria che ci ha tenuto a lungo isolati. Anche questo è un bel segnale di ripartenza» ha spiegato Benedetta Spagnoli di Extrapalco, la società che organizza l’evento.

«Auspico che le attività in queste serate regalino alla città le luci delle loro vetrine, indispensabili a completare la bellezza dell’ evento. Il commercio da sempre e’ fatto di flusso di persone e là dove non c’ e’ a causa del momento storico che stiamo tutti vivendo , va incentivato e stimolato. “Armonie dai balconi” è nato in primis per evitare assembramenti e far scorrere le persone da una tappa musicale all’ altra, nel rispetto delle normative anti covid. Ma un altro obiettivo fondamentale è quello di valorizzare “palcoscenici” naturali della nostra affascinante città, ovvero i terrazzi storici. Non dobbiamo far altro che scavare tra le radici del passato e riviverle accompagnati dalle armonie di questa bella iniziativa» ha dichiarato Nadia Cavazzini, ideatrice dell’evento e vicepresidente provinciale di Confcommercio.

Il cartellone completo di Armonie dai Balconi

Venerdì 9 luglio si esibiranno M.Simona Cianchi, Maria Salvini, Giovanni Cervelli, Simone Simoni; sabato 10 luglio sarà la volta di Veronica Niccolini, Kentaro Kitaya, Simone Simoni, Oksana Maltseva; venerdì luglio spazio ad Alessandro Calamai, Selene Fiaschi, Enrico Nenci, David Righeschi, A.Tanzi; venerdì 23 luglio arriveranno Francesco Lombardi, Veronica Niccolini, Linda Raffaetà, David Righeschi, A.Tanzi; sabato 24 luglio canteranno Alessandro Calamai, Selene Fiaschi, Enrico Nenci, Maria Salvini; venerdì 6 agosto sarà la volta di Raffaella Marongiu, Giovanni Cervelli, Letizia De Cesari, Oksana Maltseva e infine sabato 7 agosto serata finale con Sergio Bologna, M.Simona Cianchi, Roberta Ceccotti, David Righeschi, A.Tanzi. Le esibizioni inizieranno alle 21.15. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sulle pagine facebook e instagram “Armonie dai balconi”.