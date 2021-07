“Salotti d’Autore e Salotti di Dante”. Tutto pronto a Carrara per la terza edizione: il programma

CARRARA – Gli incontri con gli autori organizzati dall’assessorato alla Cultura del Comune di Carrara, con la collaborazione della Biblioteca Civica e delle librerie Bajni, Mondadori Bookstore, Nuova Avventura e La Bottega di Aronte, riprendono a partire dal prossimo giovedì 8 luglio. Dopo il successo ottenuto dalle precedenti edizioni, torna per il terzo anno la rassegna attesa dai tanti appassionati della lettura che hanno seguito con interesse gli incontri con gli autori proposti nell’ambito della programmazione estiva del Comune. Anche quest’anno importanti scrittori saranno a Carrara per incontrare il pubblico e parlare delle loro ultime pubblicazioni. Inoltre, nell’anno delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante, l’amministrazione comunale ha voluto dedicare tre serate speciali (venerdì 8, venerdì 16 luglio e mercoledì 25 agosto) al Sommo Poeta.

Gli appuntamenti si svolgono, con inizio alle ore 21.00, tranne l’incontro inaugurale previsto per le ore 18:30, nella splendida cornice del giardino di Palazzo Binelli in via Verdi 7 a Carrara, grazie all’ospitalità della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. L’ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria telefonando al numero 335/8343272, da lunedì a domenica, dalle ore 18.00 alle 20.30.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 8 luglio, alle ore 18.30: il professore Alberto Casadei dell’Università di Pisa terrà una conferenza sulla storia avventurosa della Divina Commedia. Venerdì 9 luglio si prosegue con Erika Monteleone che presenta “A Santiago. Elogio del lento peregrinare” (Edizioni dei cammini), mentre sabato 10, Beppe Mecconi parlerà del suo “Laneghè. Isola del Mar Tenebroso” (Oltre Edizioni).

Lunedì 12 luglio, Luca Barbieri presenta il suo libro “La storia di Carrara dalla preistoria ai giorni nostri” (Typimedia Editore); venerdì 16, Francesco Muzzopappa sarà protagonista di una serata dedicata ai ragazzi e Dante, con “L’inferno spiegato male” (De Agostini); sabato 17, Giampaolo Simi presenta il suo la “Rosa elettrica” (Sellerio); lunedì 19, Natalia Caprili, con Cittadine di carta (Europa Edizioni); venerdì 23, Antonio Cordiviola, presenta “Nessun altro luogo al mondo” (SEA); sabato 24, Alice Basso con “Il grido della rosa” (Garzanti); lunedì 26, Riccardo Jannello, con “Città da sfogliare” (Tarka); venerdì 30, Davide Lambruschi, Pietro Di Pierro, Gualtiero Magnan presentano ”Segni del profano. Alla scoperta dei monumenti civili da Carrara al mare” (SEA); sabato 31, Marco Vichi con “Ragazze smarrite” (Guanda) chiude gli appuntamenti del mese di luglio.

I salotti d’Autore ripartono il 2 agosto con il professore Angelo Gemignani, che relazionerà sul tema I disagi del Covid tra stress e distanza. Combattiamoli insieme! Quindi, venerdì 6, Matteo Incerti presenta il suo libro “I bambini del soldato Martin” (Corsiero editore); sabato 7, toccherà a Diletta Pizzicori, con “I nostri anni leggeri” (Sperling & Kupfer); lunedì 9, si prosegue con Alvise Lazzareschi e “L’evoluzione del gusto vol. I. Pesce o carne? 25 buoni motivi per non scegliere” (SEA); venerdì 13, la rassegna propone Enzo Maestripieri, con “Pionieri Apuani. 1868-1878. Scritti sparsi d’alpinismo e d’escursionismo” (SEA); sabato 14, sarà la volta di Marzia Dati, con “John Reed. Il poeta ritrovato” (Cartacanta), mentre lunedì 16, Renato De Rosa, con “Figli d’arte” (Photo Travel Edition). L’appuntamento conclusivo, in programma mercoledì 25 agosto, è affidato alla professoressa Giuliana Nuvoli dell’Università degli Studi di Milano Statale, che terrà una conferenza sul tema la bellezza che io vidi, per i Salotti di Dante.