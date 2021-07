“Il sogno e la ragione”, il film di Peranzoni tratto dal libro di Biacchessi arriva a Fivizzano

FIVIZZANO – In occasione del Lunigiana Cinema Festival (Massa-Carrara), il 3 luglio alle ore 21 presentazione del libro e del film con Daniele Biacchessi e Giulio Peranzoni: “Il sogno e la ragione – Da Harlem a Black Lives Matter”. Un libro di Daniele Biacchessi con prefazione di Roberto Festa per Jaca Book (Collana Contastorie) Un film di Daniele Biacchessi, illustrato da Giulio Peranzoni, con musiche originali di Gaetano Liguori e dei Gang.

Il sogno è quello dei neri d’America di volersi liberare dalle catene del razzismo, dalla discriminazione, dalla repressione e la violenza degli apparati dello Stato. La ragione è quella messa in campo nel corso della Storia da una parte consistente del popolo americano nero e bianco, attraverso la protesta. Dal primo conflitto razziale del 1935 ad Harlem alla rivolta di Filadelfia del 1964, ai fatti di Watts del 1965, all’insurrezione di Detroit del 1967, alle marce di Martin Luther King e alla guerra civile sfiorata successiva alla sua uccisione, fino alle sommosse della Kitty Hawk del 1972, di Miami del 1980, di Los Angeles del 1992 e alle grandi manifestazioni del movimento Black Lives Matter, in America e in tutto il mondo, seguite all’uccisione di George Floyd. Sono molti i personaggi raccontati con parole, immagini, musica e documenti di archivio: tra gli altri Rosa Parks, John Lewis & The Big Six, Martin Luther King, Bob Kennedy, Malcom X, Angela Davis. Un secolo di storia dei movimenti di protesta che si battono per i diritti civili e la loro influenza sui cambiamenti degli assetti della politica americana.

Daniele Biacchessi è giornalista, scrittore, conduttore radiofonico, autore e interprete di teatro di narrazione, regista e produttore cinematografico. E’ direttore editoriale di Giornale Radio, direttore di Radio On, responsabile della collana Contastorie di Jaca Book e Presidente dell’Associazione Ponti di memoria. È stato caporedattore di Radio24-Il Sole24ore. E ancora prima ha lavorato per Rai, Italia Radio, Radio Regione, Radio Lombardia, Radio Popolare. È autore di 38 libri d’inchiesta e di narrazione su terrorismo, ambiente, mafie, Resistenza e Storia contemporanea. Il suo ultimo libro diventato anche film è “”Il sogno e la ragione. Da Harlem a Black Lives Matter”, Jaca Book, 2021. Sul piano cinematografico ha prodotto, scritto e diretto numerosi film indipendenti e di successo, tutti finanziati in crowdfunding e in collaborazione con l’illustratore Giulio Peranzoni.