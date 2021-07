Cultura e infanzia, a Montignoso laboratori di lettura alla biblioteca comunale

MONTIGNOSO – Cosa c’è di meglio che sfogliare le pagine di un buon libro, magari in compagnia? Grazie ai “Laboratori di lettura” un ciclo di attività previste tutti i mercoledì alla Biblioteca civica di Montignoso, «sarà possibile ritrovare una dimensione di convivenza e condivisione proprio attraverso i libri» spiega l’assessora Eleonora Petracci. Nelle giornate di mercoledì le attività saranno aperte a tutti, mentre tutti i venerdì i laboratori verranno realizzati per i bambini e le bambine dei centri estivi, sia in biblioteca che direttamente all’interno dei plessi scolastici.

Ma non è tutto. Stamani infatti è stato presentato il “Punto morbido”, spazio già esistente all’interno della struttura, che ha reso la Biblioteca un angolo a misura di bambino: tantissimi libri per bambini da 0 a 6 anni, sedie, tavolini, cuscini e sacchi a pouf, tutto per rendere la lettura simpatica, divertente e anche confortevole. Il punto è stato finanziato dal Cepel all’interno di un progetto promosso su tutta la Provincia di Massa Carrara.

«Abbiamo voluto creare questo spazio proprio per rendere sempre più accessibile la nostra Biblioteca a tutti, perché si diventa lettori fin da giovanissimi e la lettura nella prima infanzia è un fattore di crescita e di stimolo essenziale per costruire la nostra personalità, la nostra immaginazione e di conseguenza il nostro modo di agire e di pensare – continua Petracci – per quanto riguarda la serie di eventi coprirà una fascia molto ampia, i destinati infatti saranno i bambini e le bambine dai 3 fino agli 11 anni con giornate tematiche tutti i mercoledì di luglio. Tutto questo sicuramente potrà rivitalizzare nuovamente la dimensione dello stare insieme, vivere e divertirsi trascorrendo tempo e spazi con altri soggetti sempre nel rispetto di tutte le regole antiCovid-19, dall’altra continuiamo un percorso di valorizzazione della nostra Biblioteca come abbiamo sempre fatto negli anni passati con laboratori, eventi e incontri sia durante la stagione estiva che nel corso dell’anno».

Ed ecco le attività: Alpi Apuane e l’ecosistema montano 6-11 anni, Un mare di avventure 3-5/6-11 anni, Nel mio giardino il mondo 3-5/6-11 anni, La casa: libri sull’abitare 3-5/6-11 anni, I colori 3-5 anni. Per informazioni sulle attività e sugli orari è possibile visitare la pagina facebook Biblioteca Montignoso – Centro Documentazione Linea Gotica.