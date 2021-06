San Caprasio riapre le sue porte: ecco gli appuntamenti per le “Notti dell’Archeologia”

AULLA – Tornano, ad Aulla (Massa-Carrara), le tanto attese “Notti dell’Archeologia”, che da anni ospitano interessanti incontri con storici, autori e scienziati che, affrontando temi sempre nuovi, raccontano della terra di Lunigiana. Se nelle scorse edizioni a fare da sfondo agli eventi era il suggestivo chiostro di San Caprasio, ora, oltre a quella dell’abbazia, si aggiunge anche la cornice storica di piazza Cavour.

L’appuntamento con l’associazione “Amici di San Caprasio” è per venerdì 9 luglio, in piazza Cavour, alle ore 21, con la conferenza del professor Alberto Casadei (Università di Pisa) dedicata a “Dante, dalla selva oscura alla realtà virtuale”, proposta dal Liceo Classico Leopardi. L’ingresso è libero.

La seconda serata è prevista nel Chiostro per sabato 10 luglio, sempre alle ore 21, con Monica Baldassarri del Museo Civico di Montopoli in Val D’arno ed Enrica Salvatori dell’Università di Pisa, che ricuciranno la rete i castelli scomparsi: Burcione e Brina, passando per Bibola. Prenotazione obbligatoria al numero: 338 6426960.

A chiudere le Notti dell’Archeologia, Marta Colombo (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Lucca) Antonio Fornaciari (Università di Pisa), Enrico Giannichedda ( IScUM), Rita Lanza ( IScUM) con “Vent’anni di archeologia a San Caprasio: timidi inizi e nuove scoperte”. Prenotazione obbligatoria al numero: 338 6426960.

Le prenotazioni devono per venire entro e non oltre mercoledì 7 luglio.