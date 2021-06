“Vieni a Mulazzo”, il nuovo video promozionale del Comune è virale

MULAZZO – Continua a marciare a gran velocità la promozione del territorio lunigianese, in particolare quella del Comune di Mulazzo (Massa-Carrara) che sta spendendo molte energie nel recupero, nella valorizzazione del proprio territorio. Concluso da una sola settimana il progetto “via Dantis”, inaugurato alla presenza di tutti i sindaci e le istituzioni facenti parte della Lunigiana storica, l’amministrazione persegue l’obiettivo di far diventare il proprio Comune un sito turistico assolutamente da non perdere.

L’ultima trovata, in collaborazione con la Pro Loco, è un video che è già virale, nato grazie alla professionalità di ABFilm Productions e la disponibilità di giovani, delle aziende agricole e di tutti coloro che hanno voluto raccontare la loro Mulazzo.

Potete godervi il video qui: https://fb.watch/69jJcIs-iW/