Un altro successo per la pontremolese Valentina Zinzula, vince il premio letterario “Racconti nella rete”

PONTREMOLI – La giuria tecnica della 20^ edizione del premio letterario “Racconti nella Rete” ha selezionato i venticinque racconti che saranno inseriti nella nuova antologia del Premio edita da Castelvecchi, e tra questi spunta anche il nome di Valentina Zinzula nella sezione “racconti per bambini” con il suo libro “I tre Draghi”.

Pontremolese, mamma a tempo pieno di tre figli maschi, scrive per passione sia poesia che prosa indirizzata sia agli adulti che ai bambini. Ha partecipato a diversi concorsi letterari conseguendo sempre ottimi risultati. «Sono felice e onorata di far parte dei vincitori della ventesima edizione del premio Racconti nella Rete 2021. – ci racconta Valentina – La scrittura creativa è la mia passione, soprattutto quella rivolta ai lettori più piccoli, e aver vinto con il racconto “I tre draghi” è una gioia immensa. È stato il mio primo racconto, nato in spiaggia dieci anni fa per intrattenere mio figlio Lorenzo e la sua amica Sofia».

I vincitori saranno premiati a Lucca in occasione della 27^ edizione del festival LuccAutori, in programma dal 18 settembre al 3 ottobre 2021 alla Biblioteca Agorà, Palazzo Bernardini, Isi Barga e Villa Bottini. Nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 ottobre, in programma a Villa Bottini, alla presenza degli autori vincitori del premio, sarà presentata in anteprima la nuova antologia contenente i racconti selezionati. Il disegno di copertina è stato realizzato dall’animatore e regista Bruno Bozzetto.