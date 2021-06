Caccia al tesoro al Piagnaro: il primo evento della rassegna “Estate al castello”

PONTREMOLI – Sabato 26 giugno, al Castello del Piagnaro di Pontremoli è prevista la “Caccia al tesoro”, una visita guidata molto speciale, dedicata alle famiglie, in cui i protagonisti sono proprio i partecipanti che, divisi in squadre, saranno alle prese con indizi, particolari, racconti, per scoprire i segreti del borgo di Pontremoli. I partecipanti riceveranno un buono per visitare il Museo Statue Stele Lunigianesi con biglietto ridotto.

L’evento si inserisce nell’ambito della rassegna “Estate al castello”, un calendario di attività ludico-ricreative dedicate alle famiglie, che va ad arricchire l’offerta culturale per turisti e residenti. La rassegna, a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro – che gestisce il castello- , in collaborazione con il Centro Giovanile di Pontremoli e Sigeric, propone attività per tutti i gusti: cacce al tesoro, laboratori sull’ archeologia, passeggiate nel borgo e molto altro ancora. Tutte le attività si svolgono ogni fine settimana alle 16,30, interamente all’ aperto, nella magica cornice del Castello del Piagnaro e il borgo di Pontremoli, per trascorrere un pomeriggio in famiglia tra arte natura e divertimento.

Prossimi appuntamenti:

Domenica 4 Luglio “Ma che bel Castello!”

Sabato 10 Luglio “Al Castello con le Fiabe”

Sabato 24 Luglio “Piccoli esploratori della natura”

Domenica 31 Luglio “Caccia allo stemma!”

Domenica 8 Agosto “Pontremoli al tempo di Dante”

Sabato 14 Agosto “Caccia al tesoro”

Sabato 28 Agosto “Piccoli esploratori della natura”

Info e prenotazioni:

Appuntamento alle ore 16.30 Costo € 10 (1 adulto + 1 bambino). Prenotazione obbligatoria, soggetta a conferma (minimo 8 partecipanti). Tel: 0187 831439 e-mail: info@statuestele.org.