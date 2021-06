Albiano Magra riparte dagli eventi alla scoperta del territorio

ALBIANO MAGRA – Del paese di Albiano Magra, ultima frazione del Comune di Aulla al confine con la Liguria, se ne è sentito molto parlare negli ultimi tempi a causa del crollo del ponte sul fiume Magra avvenuto in pieno lockdown, avvenimento che ha messo a dura prova gli abitanti del paese e delle frazioni limitrofe.

La Proloco ViviAmo Albiano, già attiva da diversi anni sul territorio, con l’aiuto di due giovani albianesi, studentesse in ambito Turistico-Culturale, Chiara Pastine e Chiara Bettalli, hanno deciso di sfruttare questo momento per riscoprire le origini e conoscere meglio le caratteristiche del loro paese. Per farlo, si sono documentate, confrontate con storici e hanno ascoltato i racconti di fonti dirette, raccogliendo numerose testimonianze e aneddoti, che hanno poi deciso di condividere e tramandare.

Così, in collaborazione con Sigerc e Farfalle in Cammino, è nata “Albiano Segreta”, una visita guidata del paese che ha come punto di partenza proprio il ponte crollato, e che porterà alla scoperta della storia sia antica che moderna di questa terra di confine e anche delle sue tradizioni enogastronomiche, di cui è ricca. Visto il grande successo della prima edizione dell’evento, avvenuta lo scorso 23 maggio, il prossimo 27 giugno avrà luogo la seconda data che porterà alla scoperta del territorio di Albiano.

Ma non è l’unico evento che ha avuto luogo in questo caratteristico borgo, infatti, abbiamo davanti un calendario estivo molto ricco, già inaugurato lo scorso lunedì 21 giugno con la 27^ Festa Nazionale della Musica, promossa da Unpli, durante la quale, grazie alla collaborazione tra le associazioni locali e il Comune di Aulla, si è tenuto il concerto del trio sonoro OndAcustica, riscontrando una grande partecipazione da parte dei cittadini della zona. Un’emozionante serata all’insegna della ripartenza, della riscoperta della socialità e della voglia di stare insieme, in sicurezza.

Per il mese di luglio è in programma un Cineforum, nella cornice evocativa del centro storico del paese, con una serie di serate dedicate a film di vario genere. La musica dal vivo, inoltre, non è finita, e torna il 1° agosto con in programma un concerto rock. Albiano è decisamente pronta a ripartire.