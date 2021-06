Al via i Palcoscenici Stellati del Comune di Massa: si parte venerdì 25 giugno

MASSA – Al via da questa settimana l’edizione 2021 di ‘Palcoscenici stellati”, il cartellone estivo di spettacoli dal vivo organizzato dal Comune di Massa in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Oltre quaranta gli appuntamenti in programma che da giugno ad agosto si terranno generalmente nei fine settimana – da venerdì a domenica – nel giardino di Villa Rinchiostra, in piazza Berlinguer, a Villa Cuturi, in piazza Palma e nei più suggestivi borghi massesi.

Oltre ai grandi nomi del teatro, della musica e alle importanti compagnie di danza non mancano le serate-omaggio ai grandi cantautori come Rino Gaetano, ai maestri come Ennio Morricone, De Andrè e alle signore della musica Mina, Patty Pravo, Ornella Vanoni. La rassegna inoltre include eventi speciali dedicati a grandi artisti del territorio come lo scultore apuano Gigi Guadagnucci, valorizza giovani talenti locali e i borghi montani come Bergiola, Forno, Casette senza dimenticare le periferie che saranno animate dal martedì al giovedì da un ricco programma di eventi collaterali con protagoniste Le Girovaghe Cantastorie, L’Ape Teatrale, le iniziative di “A Spasso con” a cura del Touring Club con i Lettori LaAV e le Maripose. E ancora, i mercoledì, con le visite guidate al Castello delle Mie Brame.

Si parte questo venerdì 25 giugno alle ore 21,30 in piazza Berlinguer con un appuntamento dedicato ai piccoli con la Gunteria stree show; sabato 26 giugno sempre alle ore 21,30 a Villa Rinchiostra inaugura il teatro con La Parrucca e Paese di Mare con protagonisti Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta. Domenica 28 giugno alle 21,30 a Villa Cuturi c’è la musica con marco Morandi e Claudia Campagnola in un omaggio al talento e al repertorio di Rino Gaetano.

Maggiori informazioni sul programma e la biglietteria sul sito del Comune.

Piazza Berlinguer

di Gunter Rieber NUOVISSIMO… GUNTERIA STREET SHOW

produzione Art Klamauk

Data: Venerdì, 25 Giugno, 2021 – 21:30

Categoria: Il venerdì dei piccoli

Giardino Villa Rinchiostra

Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta

da La Parrucca e Paese di Mare

di Natalia Ginzburg

regia Antonio Zavatteri

produzione Nidodiragno/CMC – Sara Novarese

Data: Sabato, 26 Giugno, 2021 – 21:30

Categoria: I sabati in Villa Giardino di Villa Cuturi

Giardino Villa Cuturi

Marco Morandi e Claudia Campagnola

omaggio a Rino Gaetano

musiche dal vivo eseguite da Giorgio Amendolara piano e tastiere

Menotti Minervini basso, Umberto Vitiello batteria e percussioni

scritto e diretto da Toni Fornari

produzione Ass. cult. Rondini

Nel 2021 ricorre il 40esimo anniversario della scomparsa del grande cantautore e Toni Fornari, autore e regista, lo racconta attraverso ricordi e canzoni che in questo spettacolo prendono vita attraverso le storie di una sua giovane groupie. Claudia Campagnola veste i panni di una groupie di Rino Gaetano che racconta la sua esperienza vissuta accanto al cantautore. Le groupie erano delle giovani fans che negli anni 60/70, oltre ad amare particolarmente la musica di un certo cantante, lo seguivano nei tour, irresistibilmente attratte dal suo carisma, diventandone infatuate sostenitrici e intime amiche. Attraverso i suoi racconti scopriamo la vita di uno dei cantautori italiani più amati e discussi, che ha lasciato un patrimonio di canzoni che colpiscono ancora oggi, a distanza di più di 30 anni, per la loro modernità musicale e testuale. Sul palco Marco interagirà nella scena con Claudia, facendo rivivere alcuni momenti salienti della vita del tanto amato cantautore. Ascolteremo le più belle canzoni di Rino Gaetano interpretate da Marco Morandi. Tra le tante canzoni potremo riascoltare “Tu..forse non essenzialmente tu”, “ Cogli la mia rosa d’amore”, “ Aida”; “Sfiorivano le viole”; “ Spendi, spandi, effendi”, “ Sfiorivano le viole”, “Escluso il cane”, “E cantava la canzone”, “Sei ottavi”, “Mio fratello è figlio unico”, medley donne Gianna, Maria Berta; Nuntereggae più; “Ma il cielo è sempre più blu”, “A mano a mano”. Marco Morandi è la voce del gruppo i RinoMinati che porta in giro per l’Italia la musica e le parole del cantautore calabrese celebre ancora oggi per le sue tante canzoni di successo, la sua voce ruvida, i suoi testi ironici.