Achille Lauro e Boss Doms trovano rifugio in Lunigiana. Ad accoglierli c’è Zucchero

PONTREMOLI – Siamo alla terza puntata della seconda stagione del real life thriller, prodotto da Endemol Shine Italy, in onda in questi giorni su Amazon Prime. Il formato televisivo è basato sulla caccia a delle celebrità che devono riuscire a darsi alla fuga viaggiando per l’Italia e cercando di mantenere l’anonimato e la libertà per quattordici giorni, con risorse economiche limitate.

Tra i vip fuggiaschi si trovano anche Achille Lauro e Boss Doms, coppia che ha già partecipato insieme a Pechino Express. I giocatori possono farsi aiutare da amici, parenti e, perché no, da altre celebrità come loro! E così, ecco che i due artisti hanno trovato rifugio proprio in Lunigiana (Massa-Carrara).

Arrivati alla stazione di Reggio Emilia e recuperati da un’amica, sono giunti in macchina nel pontremolese che, con grande meraviglia per la bellezza del territorio, i due giovani hanno definito come la “Terra di Mezzo” del “Signore degli Anelli”, mostrando apprezzamento per il caratteristico paesaggio. Ad accoglierli nella sua caratteristica “Lunisiana soul” Zucchero Fornaciari che, durante la terza puntata girata lo scorso inverno, li ha gentilmente ospitati. Qui, i tre cantanti, hanno improvvisato una nuova versione di “Rolls Royce” davvero originale.

La terza puntata finisce con Achille Lauro e Boss Doms ancora in Lunigiana, il prossimo appuntamento è per sabato 25 giugno. Chissà cos’accadrà!