MASSA – Il giorno 20 giugno 2021 si è svolta presso i giardini di Villa Rinchiostra, la XIX edizione del premio di Poesia Emozioni e Parole, organizzato da Auser Massa ODV, con il patrocinio del Comune di Massa. Il concorso quest’anno ha riscontrato un grande successo, grazie anche alla partecipazione di concorrenti non solo locali, ma provenienti da tutta Italia, che tramite i mezzi informatici hanno inviato i loro elaborati.

L’evento è stato seguito da un numeroso pubblico, alla presenza di tutta la giuria, composta dal presidente Angelo Gatti, Rosaria Bonotti e Maria Panighini, la Franca Fulignani e la Bruna Tongiani e con la partecipazione straordinaria della consigliera comunale Sara Tognini, presidente della commissione Cultura del Comune di Massa. Nella serata sono stati premiati quattro autori per le poesie in italiano: terzi classificati ex aequo Marina Buffa e Assunta Spedicato, secondo classificato Luigi Clerici e primo classificato Giancarlo Parolini. Per le poesie in dialetto massese invece, i vincitori sono stati: terzi classificati ex aequo Pier Giorgio Bigini e Giancarlo Parolini, seconda classificata Anna Ramagini, primo classificato Silvano Ronchieri.

Durante l’evento è stato ricordato il maestro Zaccagna, affezionato partecipante del premio di poesia di Castagnetola, dal prof. Angelo Gatti che ci ha tenuto a leggere una delle sue poesie; inoltre sono intervenuti con un intermezzo di musica e parole il Sig. Andrea Pieroni, attore locale di commedie dialettali e il musicista Alessandro Bontempi che hanno allietato tutti con la lettura di una poesia in massese accompagnata da una ballata alla chitarra.