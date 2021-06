Anche Campocecina nella prima guida italiana ai luoghi da picnic

CARRARA – “Giro d’Italia in 70 Pic Nic”. E’ il titolo della prima guida italiana al picnic a cura della travel blogger Silvia Ceriegi. E tra i 70 posti da scoprire, c’è anche Campocecina. L’inserimento di uno dei luoghi del cuore dei “carrarini” è avvenuto grazie al contributo inviato dalla Travel and Local blogger Sabrina Musetti, che da anni si dedica alla scoperta ed alla diffusione, attraverso una sezione dedicata del suo blog www.ilmiomondolibero.it, di informazioni, curiosità e storie della Lunigiana Storica.

Il libro è un inno alla convivialità e alla ritrovata libertà dopo i mesi chiusi in casa. Curato dalla travel e book blogger Silvia Ceriegi, nota sul web per Trippando.it e il suo canale Youtube interamente dedicato al viaggio attraverso i libri, Giro d’Italia in 70 picnic è un percorso a tappe attraverso l’Italia open air. Una guida alla scoperta di un’Italia meno nota fatta di natura, arte, enogastronomia, storia, e cultura: 70 luoghi da scoprire accompagnati da un esperto o un appassionato che accompagna il lettore attraverso storie, segreti, tradizioni, leggende, usanze del luogo.

E’ un esperimento di letteratura collettiva: proprio come nel crowdfunding, che vede il suo compimento grazie alla partecipazione ‘dal basso’, così Giro d’Italia in 70 picnic trova la sua ispirazione dal popolo del web e da una call lanciata da Silvia Ceriegi. Oltre 100 le persone che hanno partecipato, segnalando i loro posti del cuore, per 70 testi selezionati, che raccontano di altrettanti luoghi dove fare picnic non vuol dire soltanto stendere un telo e mangiare un panino, ma conoscere una tradizione, un luogo storico, un parco protetto.

Come racconta Silvia Ceriegi: “Questo libro nasce dall’idea che condividere un luogo amato significhi renderlo meno privato, accettare di buon grado di trovarlo un po’ più animato. Tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo libro hanno voluto donare una parte di sé per far sì che qualcun altro potesse avere nuove e buone idee per trascorrere giornate all’aperto in conviviale compagnia di chi ama.”

Dalla Sicilia al Trentino, dalla Toscana alle Marche, dalle Puglia alla Liguria: ogni regione nasconde luoghi, prati, scogliere, parchi, alberi secolari, campagne e vigneti perfetti per gustare un boccone all’aria aperta, armati di libro del cuore e di un bel cesto di vimini ricco di leccornie, curiosità e desiderio di conoscere qualcosa di nuovo. Una guida organizzata per schede, ognuna delle quali è accompagnata da coordinate geografiche, consigli su cosa portare, un libro ambientato in quella zona e qualche tips su cosa si trova in quel luogo. Un itinerario che la curatrice immagina di compiere attraverso strade meno battute, in compagnia di protagonisti di libri o film famosi.

“Picnic è tutto ed è nulla: può essere un cestino con pane, formaggio, frutta e uova sode, così come un sontuoso banchetto servito in piatti di porcellana. Picnic può essere tutto quello che si desidera in un dato momento, con il vincolo, l’unico, del consumare all’aria aperta, quell’aria di cui tanto abbiamo bisogno dopo i lunghi mesi di lockdown. E così si parte insieme per un giro d’Italia, alla scoperta di 70 luoghi amati, dove ritrovarsi con la famiglia o con gli amici. Ho costruito questo libro con contributi di amici, scrittori o blogger, ma anche di persone che non conosco e che hanno curiosato sul sito de I libri di Mompracem, raccogliendo il mio invito a inviare contributi. In questo modo ho potuto raccogliere luoghi e persone, usanze e curiosità. E sono convinta che lo farà anche il lettore seguendo questi itinerari che ho deciso di tracciare”, conclude Silvia Ceriegi.