MASSA – Lunedì 21 giugno nel centro storico di Massa (Massa-Carrara) si celebra il solstizio d’estate con una Festa della musica organizzata dal circolo Do.Re.Mi in occasione della giornata internazionale della musica giunta alla 27esima edizione. La festa ideata da Franco Frediani e presentata da Fabio Cristiani rientra nel calendario di eventi, spettacoli e cultura l’Estate che volevi promosso dall’Amministrazione comunale.

La festa con inizio alle ore 21, ad accesso gratuito nel rispetto delle norme anti Covid-19, si terrà non a caso in piazza della Conca dove, per una felice combinazione, nacquero o abitarono musici e musicanti che fecero dell’arte dei suoni ragione di vita. Così è stato tra gli altri per Pietro Alessandro Guglielmi, Fermo Dante Marchetti, Luigi Gavarini, Davide Sacchetti e il programma della serata prevede l’esecuzione dal vivo di brani e di opere dal loro repertorio. Si esibiscono maestri di musica, cantanti lirici , studenti e ballerini delle scuole locali. Tra questi: i maestri Paolo Biancalana, Davide Marras, Adele Casotti; la soprano Maria Simona Cianchi, le cantanti Francesca Gianardi e Irene Jones Baruffetti.