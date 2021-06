Officine Tok: grandi risultati con le scuole, e ora tocca al teatro con Eugenio Allegri e Paolo Hendel

FIVIZZANO – Se l’emergenza Covid ha inevitabilmente fermato le attività invernali, i progetti di Officine Tok hanno continuato ad emergere anche sulla scena nazionale in questa prima metà del 2021. “Ci salvarono gli alberi”, documentario realizzato assieme alla classe V dell’istituto Moratti sezione di Monzone (Massa-Carrara) ha colpito, ad esempio, pubblico e critica in vari festival ed eventi dedicati al cinema.

Dopo aver raggiunto la finale del Vittoria Film Fest di Ragusa a marzo, il progetto di Officine T.O.K. ha infatti ricevuto il premio “Filmare la storia – Archivio Luce” dall’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza di Torino, ed ha ricevuto la menzione d’onore lo scorso 28 maggio durante un evento andato in onda in diretta streaming.

«È bello vedere come la scuola di Monzone sia riuscita a realizzare progetti multimediali, partecipando a diversi concorsi dedicati ai più piccoli e non», ha commentato Elisabetta Dini di Officine T.O.K. «Si è creata una bellissima

sinergia tra ragazzi, insegnanti e tutto il personale scolastico, che sono diventati una squadra che non smette di dare i propri risultati». Ma le soddisfazioni non sono finite, perché proprio pochi giorni fa il cartone animato ”Rinascere fa la differenzia(ta)“ sempre realizzato con la scuola elementare di Monzone e vincitore del San Marino Green Festival 2020 è arrivato in finale a Roma, nel festival Coltivacorti di Alveare Cinema un concorso che ha l‘ambizione di coinvolgere gli istituti scolastici italiani e sensibilizzarli sul tema della tutela e del rispetto dell‘ambiente e del territorio, dei valori rurali e contadini, mettendo in luce le buone pratiche già in atto o creandone di nuove.

«Non siamo felici, siamo più che felici – commentano da Officine Tok -, sta arrivando una soddisfazione dietro l’altra con i lavori video fatti con la scuola in questo anno di particolare difficoltà. Oltre ai premi della giuria ci sarà anche un premio online che consisterà nel votare i lavori finalisti, se vorrete sostenerci seguiteci e a breve vi daremo tutte le info per farlo». Ma non è finita qui perché l‘estate è ormai pronta a partire, con il Teatro a domicilio, dall’‘8 al 17 luglio, In ci(ne)ma al mondo dal 26 al 30 luglio, e Moo.Th Festival (31 luglio e 12 agosto a Fivizzano) che vedrà la

partecipazione straordinaria di Eugenio Allegri e Paolo Hendel.