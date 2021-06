“I Malaspina in Lunigiana”: la storia raccontata dalla terrazza del castello di Tresana

TRESANA – Si terrà sabato 19 giugno allo ore 21, presso il Castello di Tresana (Massa-Carrara), il primo di un ciclo di incontri organizzato dal Comitato “Giovagallo luogo dantesco” con il patrocinio del Comune di Tresana. Il tema dell’incontro sulla terrazza del Castello, a cura del dottor Sandro Santini, sarà “I Malaspina in Lunigiana”.

Nelle parole del presidente Luca Lombardi la soddisfazione per le attività del Comitato: «Registro un crescente entusiasmo rispetto al nostro impegno. Dopo l’ottimo risultato dell’annullo filatelico realizzato dal Comune di Tresana, di cui ringrazio la delegata alla Cultura, Claudia Vannini, cominciamo questo ciclo di conferenze che sono certo darà altrettante soddisfazioni. Colgo l’occasione per ringraziare la Fondazione Defendente Maneschi per l’ospitalità».

Per prenotazioni 338 3813419 o 331 4583891