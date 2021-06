Esami di maturità 2021, studenti apuani al test finale. Anche quest’anno niente prove scritte

MASSA-CARRARA – Sono iniziate questa mattina in tutta Italia le prove orali dell’esame di Stato 2021. Anche quest’anno, causa covid, la prova che segna lo step finale degli studenti prima dell’ingresso nel mondo lavorativo o universitario si presenta in forma differente rispetto al tradizionale esame di maturità. In Commissione sono presenti un presidente esterno e sei commissari interni. Non sono previste prove scritte ma soltanto un colloquio di circa un’ora: lo studente parte dalla discussione di un elaborato il cui argomento è stato assegnato dal Consiglio di Classe e poi prosegue con quella di un testo oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana con l’analisi di materiali predisposti dalla commissione con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Ci sono anche regole in materia covid: la distanza fra lo studente e la Commissione è di due metri, con la possibilità per il candidato di togliere la mascherina durante la prova.

Per quel che riguarda la valutazione, per la valutazione in centesimi si parte dal credito scolastico attribuito fino a un massimo di 60 punti per aggiungere quelli dell’orale che possono raggiungere i 40 punti.