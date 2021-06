Via Francigena, il pellegrino di marmo sul ponticello del Parmignola: oggi l’inaugurazione

CARRARA – Oggi, sabato, alle ore 18, presso il ponticello ciclopedonale sul Parmignola, a Carrara, verrà posizionato il bassorilievo marmoreo dedicato ai pellegrini della via Francigena realizzato dagli studenti dell’istituto del Marmo Pietro Tacca. Sarà presente l’assessore alla cultura del Comune di Carrara, Federica Forti.

L’opera si inserisce nelle iniziative del progetto di valorizzazione della Via Francigena sostenute dalla Regione Toscana e dall’aggregazione Nord composta dai Comuni di Carrara, Aulla, Bagnone, Filattiera, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Pontremoli e Villafranca in Lunigiana.

La data del 12 giugno scelta per l’inaugurazione “in contemporanea” di tutte le sculture posizionate nei Comuni dell’aggregazione Nord, coincide con l’avvio dell’evento intitolato “Via Francigena – Road to Rome. Start again” organizzato dall’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF) in collaborazione con ENIT per celebrare il proprio ventennale.

Il percorso di marcia da Canterbury a Roma per valorizzare la Via Francigena lungo 3.200 km attraversa cinque nazioni mettendo in rete vari territori e segna la voglia di ripartire, di rimettersi in cammino e guardare al futuro con fiducia dopo un anno difficile a causa della pandemia.