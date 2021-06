Il cantautore carrarese Falù debutta con il suo singolo “3Nt1”

CARRARA – Esattamente nel giorno del suo compleanno verrà distribuito su YouTube e sulle piattaforme di streaming musicale 3Nt1, il singolo di debutto di Falù, nome d’arte del cantautore carrarese Francesco Vannucci. Un brano fresco ed introspettivo, caratterizzato da un ritmo incalzante e da un testo riflessivo nel quale il cantautore, alla soglia dei 31 anni, si mette a nudo facendo un bilancio con sé stesso dei suoi trascorsi.

“Ho scritto 3NT1 in un momento dove sentivo l’esigenza di fare i conti con la mia persona – spiega Falù – e più andavo avanti con la creazione, più mi rendevo conto che il brano stesso stava diventando un automessaggio per

continuare a percorrere la mia strada secondo le mie regole. Mi auguro di cuore che questo singolo possa trasmettere una scossa positiva per chiunque ne avesse bisogno, proprio come lo è stato per me”. Falù, oltre ad essere cantautore, è un grande appassionato di cinema e musica da tutta la vita. “Mi piace ogni genere di film e musica, purché mi tocchi le corde giuste”. Nel tempo libero pratica molto sport, in particolare il basket.

3NT1, prima pietra di un progetto più ampio che porterà entro la fine dell’anno all’uscita dell’EP “effeaelleu”, è un brano Urban Hip-Hop fresco e incalzante, caratterizzato al tempo stesso da un testo personale e riflessivo. Un primo grande traguardo per il quale Falù tiene a ringraziare Raphael Barrett e Cheyenne Wolf, “per tutto quello che hanno fatto per me”.