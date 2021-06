“Solo”, il nuovo romanzo storico su Giacomo Matteotti: la presentazione l’11 giugno a Carrara

CARRARA – “Solo” è il titolo del romanzo storico di Riccardo Nencini, edito da Mondadori, che verrà presentato venerdì 11 giugno a Carrara, alle ore 21.30 presso il Giardino di palazzo Binelli-Fondazione Cassa di risparmio di Carrara. Alla presentazione del romanzo, oltre all’autore, interverranno Angelo Zubbani, segretario regionale Psi Toscana, Valentina Landucci, giornalista de Il Tirreno e Cristina Lorenzi, giornalista de La Nazione.

In “Solo”, Riccardo Nencini ricostruisce in forma romanzesca, con la precisione dello studioso, l’emozionante vita dell’eroe Giacomo Matteotti. Il risultato è un romanzo di ampio respiro, epico e struggente, che ci restituisce il ritratto commosso di una stagione cruciale della nostra storia, e di un uomo coraggioso e solo, come tutti i grandi eroi.