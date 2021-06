Poesia, fotografia e arte: torna il concorso “Caprigliola, il borgo dei versi murati”

AULLA – Col patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Massa Carrara e del Comune di Aulla, la Proloco di Caprigliola (Massa-Carrara) indice la terza edizione della rassegna artistico letteraria “Caprigliola, il Borgo dei Versi Murati” articolata in tre sezioni di concorso: A – poesia (scadenza 14 agosto), B – fotografia ( scadenza 14 agosto), C – pittura (scadenza 4 settembre).

Nella sezione A si partecipa con 1 o 2 poesie a tema libero (edite o inedite) in lingua italiana, da inviare a: Segreteria Rassegna artistico letteraria “Caprigliola, il Borgo dei Versi Murati” c/o Daniela Vivaldi, via Chiesuola,b17 54011 Caprigliola (MS). In alternativa si può scegliere l’invio on line all’indirizzo versimurati@gmail.com. Per informazioni: Daniela (3283890336), Ada (3933764134), Egizia (3291277179).

Nella sezione B la partecipazione è aperta a tutti i fotografi non professionisti. Ogni concorrente può presentare fino a due scatti che interpretino il tema “Oltre”. Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali che orizzontali da inviare all’indirizzo versimurati.fotografia@gmail.com Per informazioni: Mattia (3406692153), Alessandro (3384423225).

Nella sezione C gli artisti possono partecipare con opere anche premiate in altri concorsi e realizzate in piena libertà stilistica e tecnica (olio, tempera, acrilico, smalto, spray, vernice, inchiostro, acquerello, grafite, matita, tecnica mista, pastelli, pennarelli, etc.) su qualsiasi supporto (tela, carta, legno, plastica, ferro, etc.). Le opere potranno essere inviate a Rassegna artistico letteraria “Caprigliola, il Borgo dei Versi Murati” c/o. Daniela Cocchi, via Borgo Dritto 54010 Caprigliola (MS). Per informazioni e per le consegne a mano dei quadri, si può chiamare Daniela (tel: 3388346213) o Massimo (3922196573). Le opere dovranno essere recapitate o consegnate tutte entro il 4 Settembre 2021.