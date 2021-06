MASSA – Si è conclusa nel cortile di Palazzo Ducale la XIV edizione del premio per le scuole Pace giustizia libertà democrazia – Maresciallo Ciro Siciliano – Forno 13 Giungo 1944-2021. Una cerimonia diversa dalla solita festa dei ragazzi, allegri e uniti, chiaramente ridimensionata per la situazione pandemica da Covid. Con la pandemia, l’associazione Eventi sul Frigido, promotrice del premio, aveva sospeso l’edizione 2020 (pur realizzando con l’amministrazione comunale il manifesto ufficiale con un elaborato scolastico della media Parini, premiato in precedenza dalla giuria), mentre quest’anno ha ripreso coraggiosamente il concorso riservandolo però ai soli manifesti. Circa un centinaio sono gli studenti che hanno aderito grazie all’impegno dei loro insegnanti. “Non tutti hanno potuto presentarsi alla cerimonia in quanto l’ingresso al Ducale era contingentato per ragioni di sicurezza – commenta il Cav. Angela Maria Fruzzetti, promotrice e organizzatrice del premio – però siamo riusciti a fare anche questa edizione grazie all’impegno dei docenti delle varie scuole.

La cerimonia è stata l’occasione per ricordare i fatti di Forno, della terribile strage nazifascista del 13 giugno 1944. E quindi l’eroico gesto del Maresciallo Ciro Siciliano che diede la sua vita per risparmiare la popolazione, donne e bambini, ormai sotto il tiro delle mitraglie. I ragazzi hanno lavorato con passione esternando nei loro disegni sentimenti ed emozioni profonde legate alla storia di quel 13 giugno 1944”. La cerimonia è stata condotta dal Cav. Francesca Bianchi. Il presidente della Provincia di Massa Carrara, Gianni Lorenzetti, ha ripercorso quei giorni della guerra di liberazione e della lotta antifascista per liberare il Paese dal giogo nazifascista. Forno fu messo a ferro e fuoco dalle truppe naziste e dai Mai Morti della X Mas, rastrellando donne e bambini, trucidando settanta giovani tra cui il maresciallo Ciro Siciliano, ritenuto collaboratore della lotta partigiana, essendo per altro cognato del comandante partigiano Arnaldo Pegollo. I partigiani, infatti, il 9 giugno 1944 invasero Forno e occuparono la caserma dei carabinieri senza incontrare ostacoli. L’ex presidente dell’Anpi, Dino Oliviero Bigini, si è rivolto ai bambini presenti, raccomandando loro il rispetto e l’osservanza dei valori della Costituzione nata dalla Resistenza civile. Libertà è stata la parola chiave che ha unito ogni intervento, partendo dal consigliere regionale Giacomo Bugliani, che segue il premio fin dalle sue origini.

Grazie alla Regione Toscana sono stati pubblicati tre volumi che racchiudono il lavoro che gli studenti hanno svolto nel tempo. L’associazione Eventi sul Frigido ha annunciato la volontà di realizzare il quarto volume in occasione dei 15 anni del premio. Per il Comune di Massa erano presenti l’assessore all’istruzione e cultura, Nadia Marnica, e la presidente della commissione cultura, Sara Tognini. Non è mancato il consigliere comunale e provinciale, Stefano Alberti, che ha visto e avallato il premio nel suo nascere. Per l’arma dei carabinieri era presente il luogotenente carica speciale Giovanni Sabatini al quale è stata consegnata una targa da parte di Daniele Tarantino di Confimpresa Massa Carrara. Insomma, tra incertezze e timori, un primo approccio di ritorno alla normalità dopo un anno di confinamento dal Covid. La cerimonia si è conclusa con un inno alla libertà, con la lettura di alcune poesie scritte dai ragazzi, edite sul libro I giovani raccontano, su questo grande valore che ci apprestiamo a riassaporare.

Il premio Pace giustizia libertà democrazia – Maresciallo Ciro Siciliano – Forno 13 Giungo 1944-2021 è promosso dall’associazione Eventi sul Frigido e la famiglia Siciliano, Arma dei Carabinieri, con il patrocinio di: Regione Toscana, Comune di Massa, Provincia di Massa Carrara, Parco regionale delle Alpi Apuane, la collaborazione delle associazioni Anpi, Fivl, Anfcdg, Anvcg e il patrocinio del Touring Club Italiano e Confimpresa Massa Carrara. Il disegno per il manifesto ufficiale del 13 Giugno 2021 è stato realizzato con l’opera realizzata dall’alunno Matteo Bragazzi classe 3 C scuola I.C. G.B. Giorgini di Montignoso, che ha ricevuto la coppa del Consiglio Regionale della Toscana.

La prestigiosa targa Famiglia Siciliano è andata alla scuola primaria G. Mazzini di Bedizzano I. C. Carrara e Paesi a Monte classi 3, 4 e 5.

1° premio scuole superiori all’ Istituto Itis Meucci classe 2 D consegnato da Grazia Ugliarolo, (Anvcg).

1° premio scuole medie inferiori ex aequo I.C. Don Milani classi 2 A , 3 A, 3 B consegnato da Giancarlo Rivieri (Fivl). Ex aequo I. C. Parini 3 A, 3 B consegnato da Enrico Bragazzi (Anfcdg).

1° premio scuole primarie alla scuola T.p. Marcello Garosi di Forno (I.C. Alfieri Bertagnini) consegnato da Dino Oliviero Bigini per Anpi Massa.

I premi in denaro alle scuole sono stati simbolicamente consegnati da Sara Tognini. Medaglie ricordo sono state conferite a tutti gli studenti da parte della famiglia Siciliano e dell’associazione Eventi sul Frigido, consegnate dall’ex insegnante Nedda Mariotti e Giovanna Balloni dell’istituto scolastico provinciale, entrambe componenti della giuria.