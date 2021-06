“Polifemmes”, le opere dei ragazzi del carcere minorile di Pontremoli in mostra a Catania

PONTREMOLI – Le ragazze e i ragazzi dell’Istituto Penale per minorenni di Pontremoli (Massa-Carrara) espongono le loro capacità artistiche a San Gregorio (Catania), insieme ai giovani detenuti di Bicocca. Un progetto, dal titolo “Polifemmes”, sostenuto dall’Otto per Mille della Tavola Valdese – Unione delle chiese metodiste e valdesi, e dal Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.

La mostra è dedicata alle opere più belle realizzate e inserite nella Collezione Galea di proprietà dell’associazione “La Poltrona Rossa”, ed è curata da Ivana Parisi, che ha raccolto tutti i frutti dei laboratori artistici avvenuti tra le mura delle due carceri.

«Le “Polifemmes” – spiega Ivana Parisi – sono figlie dei ciclopi, di titani divini con un occhio solo che vivono sotto terra – spiega Ivana Parisi – Conoscono l’arte, l’artigianato, fabbricano i fulmini al dio Zeus. Sono invisibili perché vivono nelle grotte e dentro i vulcani, senza poterne uscire. Una vita crudele di oppressione. Non possono emergere perché la società non le vuole. Queste giovani titane fanno paura a Zeus e il loro silenzio sotto terra è un grido di chi denuncia il fallimento della società».

L’inaugurazione si terrà il 12 giugno alle ore 18 presso l’auditorium Carlo Alberto dalla Chiesa in via Carlo Alberto dalla Chiesa n.6 a San Gregorio di Catania.