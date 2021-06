MULAZZO – E’ tutto pronto per l’attesissima inaugurazione della “via Dantis” a Mulazzo (Massa-Carrara), in piazza Archi. Un’odissea, come la definisce l’amminstrazione comunale, ai confini della Divina Commedia: nove stazioni realizzate dallo scultore Giampiero Paolo Paita su progetto del Centro Lunigianese di Studi Danteschi.

La mattinata di sabato 13 giugno inizierà alle 10.30 con un welcome coffee, e alle 11 il sindaco Claudio Novoa aprirà i lavori seguito dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e, insieme, inaugureranno la nuova via dedicata al Sommo poeta. Diversi saranno gli interventi storici e gli spettacoli organizzati per festeggiare un personaggio storico che a Mulazzo trascorse tempo del suo esilio. Un’intera giornata dedicata alle celebrazioni dantesche, un po’ come successe in tutta Italia a partire dal 1865, quando si scelse Dante come simbolo di padre della patria.

In questa occasione, si terrà anche l’annullo filatelico di Poste Italiane, che prosegue con il progetto “Piccoli Comuni”, affinché queste realtà possano, non solo entrare nella storia della filatelia, ma anche ottenere visibilità e pubblicità. Un evento attesissimo, una novità mondiale, un unicum culturale che gioverà sicuramente a tutta la Lunigiana, quella terra così cara a Dante da riempirne la Commedia.