Maggio Fiorentino, da venerdì aperta la prevendita dei biglietti

MASSA – Sale l’attesa per il concerto sinfonico del Maggio Musicale Fiorentino e da venerdì 11 giugno si aprono le prevendite dei biglietti per l’evento che si terrà il 3 luglio alle ore 21.30 in piazza Aranci nell’ambito dell’83esima edizione del Festival del Maggio Musicale.

In programma la Sinfonia n.9 in re minore per soli, coro e orchestra op. 125, di Ludwig Van Beethoven. Sul palcoscenico allestito per l’occasione nella piazza del centro storico, saliranno circa 150 artisti, tra coristi, orchestrali e solisti, creando così anche un notevole impatto scenico che sarà un valore aggiunto per il prestigioso spettacolo. Sarà il maestro Zubin Mehta a dirigere il Coro e l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino; i solisti saranno il soprano Mandy Frederich, il mezzosoprano Marie Claude Chappuis, il tenore Maximilian Schmitt, il basso Markus Werba; Maestro del Coro è Lorenzo Fratini.

L’evento è organizzato dal Comune di Massa con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Massa-Carrara. La prevendita dei biglietti è aperta da venerdì 11 giugno presso la biglietteria del Teatro dei Servi e sul circuito Vivaticket www.vivaticket.com

E’ previsto un biglietto di ingresso a pagamento differenziato a seconda dei settori:

Poltronissima: € 70 intero

Poltrona: € 45 intero – € 20 ridotto under 18

Platea: € 30 intero – € 20 ridotto under 18

Settore laterale: € 10 intero (visibilità limitata/ascolto)

Orari biglietteria:

venerdì 11 giugno 9-12.30 / 15.30-19

sabato 12 giugno 9-12.30 / 15.30-19

domenica 13 giugno 9-12.30 / 15.30-19

martedì 15 giugno 9-12.30 / 15.30-19

martedì 22 giugno 9-12.30 / 15.30-19

martedì 29 giugno 9-12.30 / 15.30-19

giovedì 1 luglio 9-12.30 / 15.30-19

venerdì 2 luglio 9-12.30 / 15.30-19

sabato 3 luglio 9-12.30 / 15.30-19

Info:

Mail: eventi@comune.massa.ms.it

Cell: 349 5549536

Biglietteria: 0585 811973

URP: 800 013 846