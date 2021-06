CARRARA – Una cultura “di piazza”, e non più di salotto. Questo l’obiettivo della rassegna culturale al via il prossimo 17 giugno in piazza Battisti, a Carrara, di fronte al Caffè Animosi. Un’iniziativa dell’associazione Animosi per la Cultura che ha trovato il prezioso sostegno dei gestori del bar Animosi Caffè, Davide Salutini e la moglie Silvia. L’idea nasce dalla passione per la cultura e il sapere delle insegnanti Gea Dazzi e Michela Castellazzo, colleghe al liceo Montessori-Repetti. «Insieme condividiamo da tempo esperienze culturali – spiega Dazzi -, io scrivo poesie, Michela è autrice di diverse pubblicazioni. L’idea della rassegna è partita l’estate scorsa, ma con le limitazioni dovute al covid avevamo dovuto rinunciarci».

La rassegna si intitola “Civico 1” e prevede una serie di appuntamenti con personalità culturali importanti non solo locali. «Spesso sono artisti, scrittori o autori del territorio che, partiti da qua, hanno avuto un successo nazionale ed in alcuni casi anche internazionale», spiega Dazzi. Il primo appuntamento, il 17 di giugno, sarà con la scrittrice e filosofa Angela Palermo e sarà incentrato sulla psicoanalisi di Freeda Kalo.

«Con questa iniziativa – spiega ancora l’insegnante – vogliamo portare una ventata di cultura a Carrara, dato che, tolto Convivere, non si vivono spesso esperienze di questo tipo in città. Ringraziamo di cuore il gestore del bar Davide Salutini, che con noi ha voluto investire in questo progetto».

Questo il calendario con i primi 5 appuntamenti:

17 giugno: “Psicoanalisi immaginaria di Freeda Kalo”, Angela Palermo e Riccardo Dalle Luche.

24 giugno: “Il dio che danza”, Paolo Pecere.

1 luglio: “Canti del disordine”, poetifuoripalinsesto.

8 luglio: “Musica d’autore”, Cristina Nico.

15 luglio: “Lectio magistralis: scienza e meditazione”, Angelo Gemignani.