Premio Bancarella Sport, ecco tutti i nomi dei finalisti della 58esima edizione

PONTREMOLI – Uscita la sestina finale anche per il premio Bancarella Sport. La commissione, formata dalla Fondazione Città del Libro, dalle associazioni dei Librai indipendenti e dai rappresentanti delle più importanti testate giornalistiche e televisive, hanno scelto chi si giocherà la finale del 17 luglio a Pontremoli (Massa-Carrara).

Ecco i libri selezionati: “Dolomiti da leggenda” di Beppe Conti (Reverdito Editore); “Non dire addio ai sogni”, di Gigi Riva (Mondadori); “Felice Gimondi – Campione nello sport, campione nella vita”, di Ildo Serantoni (Bolis Edizioni); “Tutto il mio calcio minuto per minuto” di Ezio Luzzi (Baldini+Castoldi); “Donne in bicicletta” di Antonella Stelitano (Ediciclo); “Panini – Storia di una famiglia e di tante figurine” di Leo Turrini (Minerva).

Questi saranno sottoposti alla Grande Giuria che voterà tramite scheda elettronica segreta. Il notaio Sara Rivieri effettuerà lo spoglio dei voti in pubblica seduta per decretare il vincitore della 58esima edizione. Per questa occasione sarà consegnato anche il premio alla carriera giornalistica “Bruno Raschi” a Carlo Cavicchi, giornalista del settore quattro ruote.