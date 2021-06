Mostre, eventi sportivi, presentazioni e tanto altro: “l’estate che volevi” del Comune di Massa

MASSA – Al via il ricco calendario degli eventi estivi promosso dall’amministrazione comunale nei vari luoghi della città con spettacoli per tutti in collaborazione con le associazioni del territorio, i Ccn e le Pro Loco. Il sindaco Francesco Persiani e l’assessore alla Cultura Nadia Marnica hanno presentato “L’estate che volevi”, oltre cento tra presentazioni di libri, concerti, spettacoli per bambini, manifestazioni sportive e mostre. Si inseriscono in questo calendario gli eventi principali ovvero il concerto del Maggio Fiorentino il 3 luglio, gli appuntamenti con la lirica “Le voci e la luna”, il Mercurio d’argento il cui Galà finale è in programma il 28 agosto e lo spettacolo pirotecnico di fine estate.

«Stiamo ripartendo, la città si sta risollevando e vogliamo offrire iniziative alla cittadinanza e ai turisti che sceglieranno Massa come meta per le loro vacanze. Devo veramente ringraziare il settore cultura e gli uffici che hanno lavorato molto per mettere insieme proposte di qualità, per tutti ed in sicurezza come prevedono le normative anti Covid. – commenta il sindaco Persiani – Come amministrazione puntiamo molto su alcuni eventi quali il Maggio Fiorentino, il Mercurio d’argento, The night of triathlon ed alcune esposizioni che hanno un richiamo nazionale. È un calendario denso di appuntamenti e non ci resta che invitare tutti i concittadini».

Accanto ai main events e tra gli appuntamenti in programma torna l’iniziativa “Biblioteca in piazza – incontri con editori, scrittori e storie locali”, le mostre a Villa Rinchiostra “Carta bianca. Una nuova storia” in occasione del White Issue Vogue Italia e WA22 promosse in collaborazione con il Museo Guadagnucci e che porta il museo fuori dalle sue consuete mura, l’Expo Dubai-Abu Dabhi al Castello Malaspina ed importanti manifestazioni sportive come The night of triathlon, il 45° Giro della Lunigiana e la gara ciclistica a Casette.

«È un calendario pensato per ogni fascia d’età e che tocca tutto il territorio, dal mare ai monti passando per il centro e le zone più periferiche – commenta l’assessore Marnica – abbiamo cercato di valorizzare il nostro patrimonio artistico-culturale dando anche un impulso turistico lavorando in sinergia con le varie associazioni ed enti per un programma quanto più completo ed omogeneo possibile».

Tutto il calendario completo si potrà trovare sui canali web e social del comune di Massa e nei prossimi giorni sarà diffusa una brochure che non racchiude solamente il programma estivo, ma è un vero e proprio strumento di accoglienza turistica contenendo al suo interno informazioni sui luoghi da visitare, curiosità e ricette locali.