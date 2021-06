Concorso “I 100 borghi”, un video sulla storia e le bellezze di Fivizzano

FIVIZZANO – In occasione della 2^ edizione del Festival delle Apuane, che si svolgerà il 17 luglio in piazza Medicea a Fivizzano (Massa-Carrara), l’amministrazione comunale, insieme al direttore artistico Alessandro Di Dio Masa, oltre a incentrare l’evento sulla musica in tutte le sue sfaccettature, hanno deciso di proporre anche un concorso video dal titolo “I 100 borghi”. Perché proprio 100 borghi? Perché il comune di Fivizzano comprende ben 94 frazioni dislocate in un territorio molto esteso, compreso tra il parco dell’Appennino Tosco-Emiliano e quello delle Alpi Apuane.

Il concorso premierà con 300 euro il primo classificato. Per partecipare basterà inviare un video, tramite link, alla mail festivalalpiapuane@gmail.com. Il girato dovrà raccontare la storia, le eccellenze e le bellezze del territorio.