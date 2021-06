CARRARA – L‘edizione 2021 di con-vivere Carrara Festival, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, si terrà dal 9 al 12 settembre. “Cura” sarà il tema centrale e Telmo Pievani il curatore che seguirà la realizzazione del programma. Anche in questa edizione il Festival riserverà grande attenzione verso il mondo della scuola, attraverso varie forme di collaborazione con gli istituti scolastici del territorio. Nello specifico la partecipazione del personale scolastico, alle conferenze previste dal programma della manifestazione, valide come ore di formazione, sarà certificata da un attestato di partecipazione rilasciato dalla segreteria organizzativa del Festival a chi ne farà richiesta. Gli studenti, avranno, invece, la possibilità di partecipare al Festival o come “volontari” per collaborare attivamente con lo staff del festival nei giorni della manifestazione, oppure come “studenti in prima fila” per usufruire di posti riservati agli eventi, per i quali è prevista anche quest’anno la prenotazione. Per iscriversi, basta compilare il modulo su www.con-vivere.ti/volontari.

La collaborazione con le scuole, costituisce un riconoscimento importante per il festival, che in questo modo diventa sempre più espressione del territorio che la ospita e nello stesso tempo cerca di offrire un’occasione di “formazione” di alta qualità, aperta e gratuita per tutti.