CARRARA – Sarà inaugurata oggi alle 18.30 la terza esposizione de “I volti dell’Accademia”, il ciclo di mostre organizzato dalla consulta degli studenti dell’Accademia di belle arti di Carrara presso il SecS – Spazio espositivo Consulta Studentesca di via Via Santa Maria 9. I locali sono stati resi disponibili nell’ambito di “Carrara Si-Cura”, il progetto dell’amministrazione per il rilancio del centro storico che ha permesso di destinare circa 100mila euro al riutilizzo dei fondi sfitti. Dopo l’inaugurazione fine aprile, con il sindaco Francesco De Pasquale e la presidente della commissione Attività Produttive Marzia Paita, e la conclusione della seconda mostra oggi apre la terza esposizione curata dalla Consulta Studentesca.

«Il SecS si sta confermando un punto di riferimento: è luogo di incontro e di confronto per gli studenti, una sede espositiva e quindi una meta di visite da parte di cittadini e turisti. Credo che questo spazio sintetizzi alla perfezione lo spirito di “Carrara Si-Cura” un progetto in cui crediamo molto e che sta registrando, settimana dopo settimana, nuove aperture, a conferma del suo successo e della bontà del lavoro svolto» ha commentato il sindaco Francesco De Pasquale.

«Grazie a questo spazio possiamo organizzare esposizioni con piena libertà di espressione senza imposizioni di particolari tematiche. Il fil rouge che lega le opera nasce al momento della selezione delle opere rendendo unica ogni esposizione. Nelle prossime due settimane saranno esposte opere realizzate in acquerello e pastelli a olio, ma anche sculture in marmo e produzioni in digitale. In questo viaggio i visitatori saranno inebriati dai colori vivaci e dalle atmosfere sognanti, attraverso un mondo onirico in cui saranno immersi appena varcata la soglia della galleria» spiegano dalla Consulta degli Studenti.

Le opere esposte sono state realizzate da Alessio Betti, Giulia Luzzi, Andrea Antonacci, Ilaria Mariotti, Alice Capuano, Valentina Milani, Claudia Pino, Aurora Intaschi, Michele Usai.

E’ possibile visitare la mostra dal Giovedì alla Domenica dalle 18:00 alle 20:00. Per appuntamenti fuori orario d’apertura è necessaria la prenotazione, almeno con 48 ore di anticipo, scrivendo a consultastudentesca@accademiacarrara.it