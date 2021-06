Il regista inglese Peter Chelsom sceglie Fivizzano per l’anteprima assoluta del thriller “Security”

FIVIZZANO – Tutto è pronto a Fivizzano (Massa-Carrara) per la serata di presentazione della nuova opera cinematografica di Peter Chelsom, regista britannico diventato cittadino onorario del piccolo comune toscano con cui ha stretto un profondo legame. Security è il nome del film che vede come protagonista Marco D’Amore, l’interpretazione di Maya Sansa, Silvio Muccino, Valeria Bilello, Ludovica Martino, Giulio Pranno, Tommaso Ragno, Beatrice Grannò, Antonio Zavatteri e la partecipazione di Fabrizio Bentivoglio. Location d’eccezione per le riprese è stata la cittadina versiliese di Forte dei Marmi, un paradiso estivo che di inverno viene invaso dall’oscurità. Le notti diventano sempre più lunghe e le ville sono controllate dagli occhi vigili delle telecamere di sicurezza. I personaggi si muovono in questo ambiente, in cui la loro vita viene sconvolta e le loro certezze diventano sempre più labili. C’è in gioco il controllo delle azioni e il confronto con un’incontenibile paura.

Ispirato all’omonimo romanzo di Stephen Amidon, autore del già acclamato “Il capitale umano”, Security sarà presentato in anteprima nazionale sabato 5 giugno alle ore 20,00 presso il Museo San Giovanni. «Per noi è un onore poter ospitare un’anteprima nazionale così importante – spiega l’assessore alla cultura Francesca Nobili – Peter Chelsom, oltre ad essere un regista di fama internazionale, è per noi un concittadino. La presentazione del film Security all’interno del Museo San Giovanni è un gesto molto generoso. Quando un’artista dona la première assoluta di un suo lavoro alla cittadinanza, compie un atto d’amore per il territorio. Per questo lo voglio ringraziare anche a nome di tutta l’amministrazione.»

Un regista britannico (ma con il cuore a Fivizzano) e un cast tutto italiano, un esempio di come è possibile realizzare un avvincente prodotto cinematografico che unisce una location d’eccezione, divisa tra il mare e le Alpi Apuane, e un tema, quello della sicurezza e del controllo ad ogni costo, attuale e incalzante. “Security” sarà visibile dal 7 giugno su Sky Cinema Uno e Now TV alle 21.15.