Festival Jazz MutaMenti, tutto pronto per la seconda sessione dell’edizione 2020. Ecco il programma

LUNIGIANA – Il festival jazz MutaMenti davvero non si arrende mai e non rinuncia alla seconda sessione dell’edizione 2020 che, rinviata a causa dell’emergenza covid, sarà interamente recuperata dall’11 al 20 giugno 2021 con 6 tappe che toccheranno la Costa e soprattutto la Lunigiana. Una seconda sessione resa possibile grazie al contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del bando “Cultura in Movimento” e grazie alla forza dirompente di tutti coloro che hanno creduto e credono nel significato profondo di un festival provinciale che, partendo dalla bellezza dei luoghi dell’arte e della cultura disseminati sulla provincia di Massa-Carrara e valorizzando l’aspetto meraviglioso della musica jazz, quale musica delle contaminazioni, offre ad un territorio ed al pubblico qualcosa di unico.

Novità di questa e della futura programmazione è certamente la collaborazione con il festival Con-vivere, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, che organizzerà con MutaMenti uno degli eventi in programma a Pontremoli. Questa iniziativa rientrerà fra gli appuntamenti di con-vivere prima(e)dopo che anticiperanno alcuni dei temi della sedicesima edizione dedicata a “cura”.

Una quarta edizione, quella di quest’anno, che aggiunge agli obiettivi del progetto, quello di sottolineare come le iniziative locali si possano tradurre in risposte concrete, sia in termini economici, che di incentivo all’attività creativa, al disastro causato al mondo dello spettacolo dal vivo e della cultura dall’isolamento vissuto dallo scoppio della pandemia.

Sotto la direzione artistica di Max De Aloe, la rassegna si definisce per una panoramica di spettacoli in linea con la multidisciplinarietà che la caratterizza, ma anche con la pluralità dei luoghi di una terra che, posta tra mare e monti, trova nel festival un’occasione per dar segno della propria forza e delle proprie molteplici sfaccettature. MutaMenti punta al rinnovamento e al cambiamento delle prospettive. Non è un festival destinato ad addetti ai lavori o a specialisti, ma un festival votato all’incontro e alla ricerca del bello nell’arte, nella musica e nella cultura.

Il programma di questa seconda sessione 2020 prevede:

11 giugno ore 21.00, Castello di Terrarossa, LICCIANA NARDI: IGUAZÙ ACOUSTIC TRIO

Fabio Gianni – pianoforte

Marco Mistrangelo – basso

Alex Battini De Barreiro – batteria e percussioni

12 giugno ore 21.00, Museo di San Caprasio, AULLA: DUO FERRARI-ZAMBERLAN

Bruno Ferrari – armonica cromatica

Mirco Zamberlan – pianoforte

ANTONELLA MONTRASIO presenta JONI, AT LAST

13 giugno ore 21.00, Convento degli Agostiniani, FIVIZZANO: DUO BRILLANCE presenta “Classical or Jazz?… That’s NOT the question!

Davide Nari – saxofoni

Federico Gerini – pianoforte

GRAMELOT TRIO

Simone Guiducci – chitarra

Fausto Beccalossi – fisarmonica

Achille Succi clarinetto – basso/clarinetto

19 giugno ore 21.00, Chiostro Convento Chiesa SS. Annunziata, PONTREMOLI: SALVATORE MALTANA TRIO presenta “My folks”

Salvatore Maltana – contrabbasso

Max De Aloe – armonica cromatica

Marcello Peghin – chitarra

20 giugno ore 21.00, Castello Malaspina, MASSA: EMANUELE CISI QUARTET presenta “Distanza”

Emanuele Cisi – sax tenore, soprano

Eleonora Strino – chitarra, voce

Marco Micheli – basso

Enzo Zirilli – batteria, percussioni

MutaMenti incontra Con-vivere

19 giugno, ore 18.00 Convento Chiesa SS. Annunziata – Pontremoli: Mi sta a cuore Patrimonio culturale e il prendersi cura con Silvia Mascheroni.

Scopri e gusta con MutaMenti

12 giugno, ore 15.00 Visita al Castello di Monti – Licciana Nardi

ore 18.00 Raccontando San Caprasio: il Museo, la Chiesa e la Tomba – Aulla

13 giugno, ore 17.00 Fivizzano in ebike – Fivizzano

19 giugno, ore 10.00 Tour Pontremoli barocca – Pontremoli

ore 15.00 Sola Visita a Villa Dosi – Pontremoli

20 giugno, ore 18.00 Massa in contrappunto, trekking urbano e degustazione – Massa

Per tutti gli approfondimenti sugli spettacoli, MutaMenti incontra Con-vivere, Scopri e gusta con MutaMutamenti visita il sito: www.istitutovalorizzazionecastelli/mutamenti, oppure contatta: 3203306197 o 328073464.