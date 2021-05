MASSA – Venerdì 28 maggio alle 17.30, presso la nuova piazza F. Palma di Massa, si esibiranno gli studenti del gruppo di musica di Insieme Fiati del Liceo Musicale della città. Il gruppo, formato da 55 ragazzi, preparato dalla Prof.ssa Francesca Corsi e dal Prof. Riccardo Figaia ,che ne è anche il direttore, si è già esibito in diverse prestigiose manifestazioni promosse dal comune e da enti attivi sul territorio ( Concerto all’alba di ferragosto sul pontile di marina di Massa organizzato dal comune in collaborazione con l’associazione Antica Massa Cybea e l’ evento “Risuona Italia”, concerto in simultanea in 60 diverse città organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara).

L’orchestra di fiati si è inoltre recentemente esibita alla presenza del sindaco, della giunta comunale e delle più importanti autorità locali per l’inaugurazione della Piazza F. Palma che porta il nome dell’Istituzione Scolastica di appartenenza. Dopo un lungo periodo caratterizzato da isolamento sociale, timore e sacrifici, i ragazzi si fanno promotori di positività, energia e ottimismo attraverso l’arte della musica, esibendosi in un concerto in presenza a conclusione di questo difficile anno scolastico. Durante il concerto verranno eseguite musiche di E. Morricone, L. Webber, Abba, H. Zimmer, F. Sinatra, F. De André.