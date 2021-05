Concorso di poesia “Andrea Novani”: sabato la premiazione alla scuola “Le Grazie”

MASSA-CARRARA – Con il ritorno in zona gialla e i numeri della pandemia che continuano a scendere lasciando ben sperare per il futuro, torna anche la premiazione del premio di poesia organizzato dall’Associazione per i diritti degli anziani di Massa e Montignoso e dedicata ad Andrea Novani.

Il concorso è rivolto alle scuole del territorio e nonostante l’emergenza sanitaria sono tanti i bambini e ragazzi che hanno voluto partecipare, anche con il supporto degli istituti e dei docenti. Il presidente di Ada, Rolando Bellè, ha organizzato la cerimonia di premiazione per sabato 29 maggio, la mattina alle ore 10.30, negli spazi aperti della scuola Le Grazie a Massa, nel rispetto delle norme contro la diffusione di Covid-19. Quest’anno hanno partecipato 5 scuole e oltre un centinaio di bambini.