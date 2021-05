Planetario online, oggi ultimo appuntamento per gli appassionati di astronomia

CARRARA – oggi alle ore 21,30 va in onda l’ultimo appuntamento di “Planetario online”, la serie di lezioni con cui il Planetario comunale di Marina di Carrara ha tenuto compagnia ai numerosi curiosi e appassionati dei fatti astronomici.

Dal successivo appuntamento si tornerà in presenza, con regole di sicurezza, obbligo di prenotazione, numero chiuso.

L’incontro di questa sera sarà dedicato ai “Neutrini solari”.

L’esigenza di trovare una verifica sperimentale delle reazioni nucleari solari ipotizzate ad inizio XX secolo, condusse ben presto a quello che sembrò un problema insormontabile: il Sole produceva nettamente meno neutrini del previsto. Il fatto venne poi battezzato dall’astrofisico John Bahcall come “Il mistero dei neutrini mancanti”. Oggi il problema è stato risolto: se volete conoscere la soluzione del mistero, collegatevi alla pagina Facebook del Gruppo Astrofili Massesi a partire appunto dalle 21.30. La lezione rimarrà comunque disponibile sulla stessa pagina per essere (ri)vista anche in seguito.

Rilevare i neutrini è infatti l’unico modo di ottenere informazioni dirette dalle regioni centrali del Sole, in quanto si tratta delle più sfuggenti tra le particelle, le uniche in grado di uscire indisturbate dalla nostra stella.

Nell’immagine: un foto inconsueta del Sole, per metà coperto da una nuvola, e con un getto di plasma sulla destra in alto. Si distingue bene la trama superficiale della stella.