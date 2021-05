Tornano i corsi di fotografia in presenza, ecco come iscriversi alle iniziative del Gruppo Fotoamatori Tresana

TRESANA – Dopo un anno di stop causato dalla pandemia in corso, il Gruppo Fotoamatori Tresana torna in pista pronto a riprendere gli incontri dedicati alla fotografia e, in particolare, il corso base per appassionati e principianti.

Grazie alla collaborazione con il Comune di Tresana, il corso potrà essere tenuto all’aperto, quindi in presenza, presso il Parco Fiera di Barbarasco (Massa – Carrara).

L’appuntamento, per chi ha voglia di acquisire dimestichezza con la propria macchina fotografica e per stare un po’ in compagnia imparando, dopo uno stop davvero lungo, è per il sabato pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19.

Giorno di partenza sabato 29 maggio fino al 3 luglio. Il programma potrà subire variazioni.

Sarà possibile iscriversi fino al 25 maggio. Per tutte le informazioni inerenti il corso e i costi è necessario contattare il gruppo all’indirizzo: info@fotoamatoritresana.it

Si ricorda che il Gruppo Fotoamatori Tresana riprenderà anche le uscite fotografiche alle quali potranno partecipare attivamente anche i corsisti. Una bella opportunità per sviluppare e arricchire le conoscenze nel campo della fotografia di ogni genere!