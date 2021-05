Domenica 23 maggio Giornata delle Dimore Storiche, ecco tutti i luoghi da visitare a Massa-Carrara

MASSA-CARRARA – Torna l’appuntamento con la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane per domenica 23 maggio con oltre 300 tra castelli, ville, parchi, giardini aperti al pubblico in modo totalmente gratuito. L’iniziativa è patrocinata dalla Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, dal Ministero della Cultura e da Confartigianato, in collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep). L’evento è realizzato con il contributo di American Express.

Dopo tanti e lunghi mesi di lockdown, finalmente un’occasione per visitare le bellezze del nostro Paese e, soprattutto, del nostro amatissimo territorio, ricco di tesori da scoprire.

Per poter accedere ai luoghi da visitare, è necessaria la prenotazione al seguente link: www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore .

Ma ecco, di seguito, tutte le dimore aperte in Lunigiana e nel resto della provincia.

Abbazia di San Caprasio, Castello di Pallerone e Fortezza della Brunella ad Aulla; Biblioteca civica Abate “Emanuele Gerini”, Chiesa della Misericordia, Giardino del convento degli Agostiniani, Giardino di Palazzo Fantoni Bononi, Museo di San Giovanni degli Agostiniani, Convento del Carmine, Oratorio San Carlo a Fivizzano; Museo Casa di Dante a Mulazzo; Castello del Piagnaro, Giardino della Villa Pavesi Negri – Baldini, Villa La Cartiera a Pontremoli; Castello Malaspina a Tresana; Museo Etnografico, Castello di Malgrate, Castello di Malnido, Castello di Virgoletta a Villafranca.