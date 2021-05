“Come un’onda che si tuffa sullo scoglio”, l’ex portiere juventino Roberto Tancredi presenta il suo libro

CARRARA – Roberto Tancredi, ex portiere della Juventus, sarà a Carrara (Massa-Carrara) domani, sabato 15 maggio, alle ore 17,30 in Piazza delle Erbe per parlare del libro che racconta la sua storia e che sarà presentato questa sera anche a Striscia la Notizia.

“Come un’onda che si tuffa sullo scoglio”, di Giorgio Bernard, non è solo la biografia di Roberto Tancredi, portiere che per qualche stagione all’inizio degli anni ’70 difese la porta della Juventus per poi passare a squadre minori e tornare a Livorno da dirigente, vicino a dove tutto era partito, quando da ragazzino aveva esordito nella squadra di Rosignano Solvay. È soprattutto il racconto di un uomo che ha conosciuto la passione sportiva, il successo e poi il declino, riuscendo a rimanere integro e saldo. Come ci aspettiamo, nei sogni buoni da ragazzi, che debbano essere gli sportivi. Giorgio Bernard è autore di diversi romanzi, ma anche di fumetti e sistemi di gioco narrativi, ed è capace quindi di alternare vari registri che è pronto a far conoscere nell’incontro di domani.