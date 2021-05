“Young, voice of the future”, il concorso musicale dedicato ai giovani

AULLA – La Pro Loco di Aulla organizza il concorso “Young, voice of the future”, che offre la possibilità ai giovani di proporre la propria musica attraverso i canali della Pro Loco, con lo scopo di promuoverla e dare loro spazio nel campo della musica. Possono iscriversi tutti i gruppi o singoli artisti che propongono una traccia di musica inedita per una durata massima di 5 minuti, di genere musicale a scelta.

I lavori in forma di filmato o traccia audio dovranno essere inviati all’Associazione tramite il numero WhatsApp o tramite mail, dal 15 maggio 2021 ed entro e non oltre il 31 luglio 2021. Tutte le informazioni sul concorso sono consultabili alla pagina Facebook della Pro Loco Città di Aulla.

I gruppi e gli artisti che invieranno i loro lavori vedranno le loro opere pubblicate e diffuse attraverso i

canali a disposizione. Fra i selezionati sarà definita una classifica delle migliori 5 canzoni dapprima eletta tramite i nostri canali da una giuria popolare e poi da una giuria qualificata che eleggerà un vincitore. Il vincitore avrà un premio di €500, dei buoni spendibili presso negozi convenzionati, interviste a Radio A e in altre radio e TV del circuito; infine, sarà supportato dalla Pro Loco Città di Aulla nell’incidere la propria canzone

e si fregerà della “Rosa d’oro”.