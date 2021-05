Capitale italiana del Libro, sfumano le speranze di Pontremoli: vince Vibo Valentia

TOSCANA – Vibo Valentia è la Capitale Italiana del Libro 2021. E’ stata proclamata all’unanimità. Lo ha comunicato al ministro della Cultura, Dario Franceschini, in diretta live sul sito del Ministero, il presidente della Giuria, Romano Montroni.

Erano sei le città finaliste che si contendevano il titolo e tra queste anche Pontremoli, la cittadina lunigianese che da sempre è al centro della cultura del libro.

La città vincitrice riceverà dal Ministero della cultura, tramite il Centro per il libro e la lettura, un contributo pari 500 mila euro per la realizzazione del progetto proposto per la promozione della lettura.