APUANE – Le pendici del Monte Tambura sono da sempre al centro dell’immaginario popolare massese e della Garfagnana. La possente montagna, alta 1895 metri e terza cima delle Apuane dopo il Pisanino e il Cavallo, ha da sempre attirato le fantasie degli artisti più variegati, il cui picco coincide con la citazione di Dante all’interno del canto XXII dell’Inferno (ne abbiamo parlato qui), oltre che quelle degli escursionisti che ogni anno approfittano della relativa semplicità con cui si può arrivare a toccare il cielo sopra Massa-Carrara e godere del panorama unico al mondo che offrono le nostre montagne.

Ma tra questi escursionisti c’è chi ha preferito tornare a valle in un modo originale, accantonando la via Vandelli e le sue leggende, per godersi una giornata di adrenalina. Stiamo parlando di Federico Romanello e il suo gruppo di amici che, dopo il Sagro (vedi qui) e la Pania della Croce (vedi qui), hanno deciso di scendere le pareti roccioso e inospitali della Tambura armati di snowboard e videocamera, regalandoci un video mozzafiato.

Lo scorso 25 aprile, infatti, gli amici hanno approfittato della neve ancora molto presente sulle pendici, partendo dalla Carcaraia, per continuare la loro particolare conquista delle montagne della Luna.