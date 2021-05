Carrara, il Museo Civico del Marmo riapre al pubblico

CARRARA – Il Comune di Carrara annuncia la riapertura del Museo Civico del Marmo, prevista per domani, giovedì 6 maggio, a seguito del Dpcm del 22 aprile scorso. La struttura museale di viale XX Settembre sarà aperta al pubblico da mercoledì a domenica, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle 17.00. Come previsto dalle disposizioni del Governo, nel weekend le visite sono possibili su prenotazione (telefono o via mail) entro le ore 12.00 di venerdì.

«La riapertura dei musei, così come quella dei cinema e dei teatri, sono segnali importanti che fanno ben sperare sia sul fronte sanitario sia su quello culturale – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Federica Forti -. La ripartenza di questo settore è strategica: penso ai lavoratori del settore della musica e dello spettacolo che sono stati profondamente penalizzati in questi mesi. Ma penso anche ai tanti cittadini che, grazie alla cultura, possono trovare importanti occasioni di svago, crescita e socialità, fondamentali per una buona qualità della vita. La scorsa settimana abbiamo annunciato la ripresa delle proiezioni alla sala Garibaldi, oggi la riapertura del Museo del Marmo e mi fa piacere anticipare che il prossimo 11 giugno le porte del Carmi – Museo Carrara e Michelangelo torneranno a spalancarsi per due mostre davvero imperdibili: “Goya, Boucher, Ricci, Batoni e I maestri del 700 nelle città del Cybei”, curata dal professor Marco Ciampolini e “Giovanni Antonio Cybei. Insigne Statuario per le corti europee e Primario Direttore dell’Accademia di Belle Arti”, curata dal professor Gerardo De Simone e promossa dall’Accademia di Belle Arti di Carrara con il sostegno del Comune di Carrara».

La ditta incaricata dal Comune ha effettuato nei giorni scorsi le operazioni di pulizia generale e sanificazione della struttura per accogliere i visitatori in tutta sicurezza. Il Museo Civico del Marmo è sede della memoria storica della città con lo scopo di conservarla e valorizzarla. Nelle sale sono raccolte e conservate opere di rara bellezza, quali reperti archeologici rinvenuti in cava, strumenti per l’estrazione e la lavorazione dall’epoca romana ai giorni nostri, minerali, fotografie originali d’epoca, la marmoteca e una sezione multimediale curata da Studio Azzurro. Le opere sono suddivise nelle seguenti sezioni: Archeologia Romana, Storia del Territorio, Marmoteca, Archeologia Industriale, Applicazioni Tecniche, Spazio Multimediale.

Per informazioni e contatti: telefono 0585/845746 museo.del.marmo@comune.carrara.ms.it

Biglietto intero € 5,00, ridotto € 3,00.