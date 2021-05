Cinema Il Nuovo-Astoria-Garibaldi: ecco i film dal 4 al 12 maggio

CARRARA – Il Cinema Il Nuovo-Astoria-Garibaldi ha reso noto la programmazione per la settimana che va da domani, 4 maggio, fino a mercoledì 12 maggio:

Cinema Il Nuovo (La Spezia):

Martedì 4 Maggio:

Ore 15.00-17.00-19.00 NOMADLAND

Mercoledì 5 Maggio:

Ore 15.00-17.00-19.00 NOMADLAND

Giovedì 6 Maggio:

Ore 15.00-17.00-19.00 NOMADLAND

Venerdì 7 Maggio

Ore 15.00-17.00-19.00 NOMADLAND

Sabato 8 Maggio

Ore 15.00-17.00-19.00 NOMADLAND

Domenica 9 Maggio

Ore 15.00-17.00-19.00 NOMADLAND

Lunedì 10 Maggio

Ore 15.30- 17.30-19.15 RIFKIN’S FESTIVAL (Il nuovo film di Woddy Allen)

Martedì 11 Maggio

Ore 15.30- 17.30-19.15 RIFKIN’S FESTIVAL

Mercoledì 12 Maggio

Ore 15.30- 17.30-19.15 RIFKIN’S FESTIVAL

Cinema/Teatro Garibaldi (Carrara):

Venerdì 7 Maggio

Ore 16.00-18.15 NOMADLAND

Sabato 8 Maggio

Ore 16.00-18.15 NOMADLAND

Domenica 9 Maggio

Ore 16.00-18.15 NOMADLAND

MINARI: Una famiglia coreana decide di dare avvio al proprio sogno americano e aprire una fattoria. Il film ha ottenuto 6 candidature a Premi Oscar, ha vinto un premio ai Golden Globes, 6 candidature e vinto un premio ai BAFTA. Stile classico e cast straordinario per un racconto di formazione che è un inno al multiculturalismo americano. Alcuni critici hanno definito il film indie prodotto dalla Plan B Entertainment di Brad Pitt il primo capolavoro dell’anno.

NOMADLAND : Dopo aver perso ogni cosa, una donna decide di vivere da nomade. Il film ha ottenuto 6 candidature e vinto 4 premi Oscar , Il film è stato premiato al Festival di Venezia, 4 candidature e vinto 2 Golden Globes. Un cinema senza paura che racconta una nazione nel ritratto di un’anima in perpetuo movimento. Un film gentile e compassionevole che si interroga sull’anima stessa degli statunitensi, che fa aderire attori non professionisti alla storia di una donna non più giovane, allegra e intraprendente interpretata alla grande da Frances McDormand.

RIFKIN’S FESTIVAL diretto da Woody Allen, racconta la storia di una coppia americana: Sue e Mort Rifkin suo marito, docente in pensione e appassionato di cinema. I due decidono di trascorrere una vacanza in Spagna e prendere parte al Festival del cinema di San Sebastian. La coppia viene travolta dalla bellezza tipica delle cittadine site nel nord della Spagna e dall ammaliante magia del cinema che si respira durante l’evento. Sue subisce maggiormente la seduzione della settima arte che la spinge a iniziare una relazione con il giovane e affascinante cineasta francese, nonché suo cliente, Philippe La cosa fa perdere la testa dell’ipocondriaco Mort. Woody Allen ha detto: “Realizzare Rifkin’s Festival è stata una grande gioia, soprattutto grazie a Vittorio Storaro e alla sintonia che ci ha legati durante le riprese. Spero che questo film, in un periodo così difficile, restituisca al pubblico il grande piacere di tornare in sala ”.



I nostri ambienti a fine spettacolo sono sanitizzati con ozono, una tecnologia ecocompatibile per il trattamento dell' aria e delle superfici. L'ozono è riconosciuto dal Ministero della Salute (Protocollo n.24482 del 31/07/1996) presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da virus e batteri. Spettacoli svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati , assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata Le proiezioni si svolgeranno nel rispetto delle linee guida vigenti. E' possibile prenotare o acquistare il biglietto tramite il sito www. ilnuovoastoriagaribaldicinema. it o telefonare al 0187/24422 da lunedi 26 tutti i giorni dalle 15.00 alle 21.00 o tramite whatsapp al 3485543921.