L’Orto Botanico delle Alpi Apuane è pronto a ripartire tra le bellissime orchidee

MASSA – Con il ritorno della Toscana in zona gialla anche l’Orto Botanico delle Alpi Apuane può tornare ad aprirsi al pubblico e lo farà proprio nel momento in cui sta entrando nel vivo la fioritura delle orchidee apuane.

A partire da sabato 1° maggio l’Orto sarà aperto nei fine settimana con orari di visita guidata stabiliti dalle 9.30, poi di nuovo alle 10-15 e 11.15 e 12.00 per quanto riguarda il mattino e dalle 15.00, 15.45, 16.45 e 17.45 per quanto riguarda il pomeriggio. Per tutto il mese di maggio rimane la possibilità di prenotare la visita nei giorni infrasettimanali per gruppi di almeno 5 persone, con giorno e orario da concordare, mentre da giugno inizierà l’apertura continuativa fino al 12 settembre. Dal momento che sarà possibile accompagnare un numero limitato di persone per gruppo, si raccomanda la prenotazione (tel. 348809255 e-mail ortoapuane.aquilegia@gmail.com)

L’itinerario di visita dell’Orto Botanico consiste in un sentiero di montagna classificabile di livello “E” (Escursionistico) e ha una durata di circa 60 minuti. Una volta giunti in vetta, il panorama spazia dalle montagne circostanti fino al mare, con una visuale privilegiata che rende l’idea di quanto complesso sia il mosaico di ambienti e paesaggi che caratterizza il territorio apuano. Inoltre sarà possibile leggere come un libro aperto il panorama circostante e comprendere come i diversi fattori (posizione geografica, altitudine, esposizione, clima, geologia etc.) contribuiscano ad accrescere la biodiversità vegetale delle nostre montagne.

Pur non essendo fisicamente impegnativo, il sentiero è sconsigliato ai bambini di età inferiore ai 6 anni, ai soggetti con problemi cardiaci, di affaticamento, difficoltà di deambulazione o di vertigini, nonostante non presenti strapiombi e precipizi, ma in alcuni tratti vi è una certa pendenza e nei passaggi potenzialmente esposti sono presenti ringhiere in ferro e staccionate in legno. Bambini più piccoli possono essere accompagnati dal genitore se tenuti nell’apposito zaino da escursionismo. È necessario utilizzare calzature adatte ai percorsi di montagna, chiuse con suola di gomma incisa, senza tacchi o zeppe ed è consigliato portare con sé una piccola scorta di acqua personale. I cani sono ammessi, purché di buona indole e tenuti sempre al guinzaglio corto all’interno dell’Orto Botanico.

Per la stagione 2021 il contributo per la visita è di 5€ per gli adulti, mentre sono previste gratuità per i minori di 18 anni e tutto il personale sanitario.

Si ricorda che sarà aperto anche il vicino Rifugio “Città di Massa” per pasti e pernottamenti e, anche in questo caso, si raccomanda la prenotazione. (tel. 3395390067 e 3386493028)