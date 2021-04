La nuova corsa alla Luna presentata dal Gam: l’appuntamento del “Planetario online”

CARRARA – Questo venerdì 30 Aprile, alle ore 21:30 sulla pagina facebook del GAM – Gruppo Astrofili Massesi, in un nuovo appuntamento di “Planetario Online” verranno raccontati tutti i retroscena di questa nuova sfida tecnologica, che riporterà entro qualche anno uomini e, per la prima volta, donne sulla Luna, per poi puntare a Marte nei prossimi decenni.

Ormai non si “sfidano” più solo Stati Uniti e Russia: SpaceX, Blue Origin, India e Cina, sono solo alcuni dei nuovi “contendenti” allo spazio. Proprio questa settimana è previsto un test di Starship, il rivoluzionario razzo di Elon Musk sviluppato per Marte, alto come un palazzo di 12 piani che atterra con due “capriole” e che la NASA ha scelto proprio per i prossimi allunaggi.

Le novità sono tante, la posta in gioco altissima, quindi, per scoprirne di più, non resta che sintonizzarvi con il Gam venerdì sera. Durante il video in diretta sarà possibile fare domande: il contenuto rimarrà comunque disponibile sulle pagine del Gam su cui, curiosando, troverete tutti i video delle scorse settimane.